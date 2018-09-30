بعد واقعة الضحك الجماعي.. ترامب: قادة العالم احترموا أمريكا من جديد

بعدما ضحك قادة العالم على ما قاله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، من إن إدارته إحدى أقوى الإدارات في تاريخ الولايات المتحدة.



قال ترامب لدى عودته من الجمعية العامة للأمم المتحدة إن قادة جددوا احترامهم للولايات المتحدة مرة أخرى.



وبحسب ما ذكرته وكالة "سبونتنيك" الروسية، قال ترامب أمام حشد من مؤيديه في ولاية فيرجينيا الغربية "عدت لتوي من الجمعية العامة للأمم المتحدة وصدقوني هم يحترموننا من جديد".



كان ترامب صرح بعد واقعة ضحك الزعماء خلال كلمته بأنهم لم يضحكوا عليه ولكن شاركوه الضحك، على الرغم من عبوسه خلال ضحكهم.