تهديد أمريكي بتحريك الأسطول البحري لمحاصرة إمدادات الطاقة الروسية

صرح ريان زينكي وزر الداخلية الأمريكي، بأن البحرية الأمريكية لديها القدرة على محاصرة روسيا لكي تمنعها من السيطرة على إمدادات الطاقة في الشرق الأوسط.





وبحسب ما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال زينكي في مؤتمر صحفي خلال احتفالية برعاية "اتحاد مستهلكي الطاقة"، إن الولايات المتحدة لديها الأسطول القادر على التأكد من أن الممرات البحرية مفتوحة.





وأضاف أن صادرات الطاقة تعد مصدر الدخل الأساسي للاقتصاد الروسي، وان روسيا تلعب دورا نشطا في المنطقة، لأنها تريد بيع إنتاجها من النفط والغاز هناك كما تفعل في أوروبا.





وأشار إلى أن الوضع مع روسيا يشبه الوضع الإيراني إلى حد بعيد، وان هناك خيارين فقط للتعامل مع تلك القضايا، إما عسكريا وهو ما لا يفضله شخصيا، وإما اقتصاديا عن طريق ممارسة الضغط وإبعاد منتجات الطاقة الروسية عن السوق، والولايات المتحدة هي أكبر منتج للنفط والغاز، لذا فهي لديها القدرة على القيام بذلك.



