هيئة قناة السويس تشارك في حملة الرئيس السيسي 100 مليون صحة

أعلن الفريق مُهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، عن مشاركة مركز علاج الفيروسات الكبدية بالهيئة وتحت إشراف إدارة الخدمات في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "100 مليون صحة" للكشف والقضاء على فيروس سي بالتنسيق مع وزارة الصحة وذلك في نطاق محافظات مدن القناة على مرحلتين تبدأ المرحلة الأولى ببورسعيد يعقبها المرحلة الثانية بمحافظتي الإسماعيلية والسويس.





وأكد الفريق مُهاب مميش علي أهمية تضافر الجهود الوطنية في مؤسسات الدولة المختلفة للعمل على نجاح خطط التنمية الشاملة في كل المجالات، موضحًا استعداد هيئة قناة السويس الدائم للمشاركة الفعالة في المبادرات القومية المختلفة انطلاقًا من المسئولية المجتمعية للهيئة، وأشار إلي أن جهود الحملة لا تقتصر على إجراء مسح شامل للكشف عن فيروس سي فقط وإنما يمتد المسح ليشمل الأمراض المزمنة كالضغط والسكر من خلال أطقم طبية وكواشف وأجهزة طبية متخصصة.





وأضاف رئيس الهيئة، أن مركز علاج الفيروسات الكبدية التابع للهيئة شارك من قبل في حملات القضاء على فيروس سي بالتعاون مع وزارة الصحة ونجح في إجراء مسح شامل لكل العاملين بالهيئة كما امتدت جهود المركز لخدمة أهالي مدن القناة بإجراء مسح شامل في الفترة من ديسمبر 2016 إلى أغسطس 2017 حيث شمل المسح 5318 متردداً وعلاج 255 حالة بالسويس بالإضافة إلى الكشف على 6697 مترددًا وعلاج 271 حالة بمدينة بورسعيد على نفقة الهيئة.



