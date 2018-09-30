ريفيرا الشرق الأوسط.. 10 معلومات لا تعرفها عن مشروع آمالا السعودي

سلطت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية والمتخصصة في التحليلات الاقتصادية في العالم، الضوء على مشروع مدينة "آمالا" الذي أعلن عنه صندوق الاستثمار العام السعودي، وذكرت الشبكة أن المشروع يمثل مرحلة متقدمة للغاية من مشروعات السياحة السعودية، مما يحتم وجود تأشيرات سياحية عالمية لزيارة المملكة وتجربة العالم لهذه المشروعات.



وكشف صندوق الاستثمارات العامة الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية، عن تفاصيل المشروع العملاق الذي أطلقته المملكة علي الساحل الشمالي الغربي للبلاد طبقًا لما قال نيكولاس نيبلز خبير الضيافة الفاخرة والتطوير، الذي تم تعيينه رئيسا تنفيذيا لمشروع "أمالا".



1- المشروع "سيوقظ مخيلة العالم عبر إعادة صياغة المفهوم الحالي لتجربة السياحة الفاخرة، وخصوصا في مجالات النقاهة والعلاج والاستجمام".



2- سيضم المشروع مطارا خاصا به و2500 وحدة فندقية فاخرة، و200 مؤسسة للبيع بالتجزئة، و700 فيلا وستكون المنطقة مفتوحة أمام السياح الدوليين والمحليين، ومن المتوقع أن توفر المنطقة 22 ألف وظيفة.



3- وصف صندوق الثروة السيادية "أمالا" بأنها "أحدث وجهة على خريطة الطائرات" وستقام العروض الفنية والرياضية والثقافية بالمشروع بالإضافة إلى المراسي ونادي اليخوت، ولم يوضح ما إذا كان الكحول المحظور في المملكة سيعرض هناك أم لا.



4- المملكة العربية السعودية كانت بعيدة إلى حد كبير عن السياح على مدى عقود، مشيرة إلى أن السلطات بصدد إعداد تأشيرة للسياح، بالإضافة إلى تركيزها على الصناعة كجزء من خطة ولي العهد لإصلاح الاقتصاد.



5- يجمع "آمالا" بين هدوء الطبيعة والمناظر الجبلية والمناطق البحرية فائقة النقاء لهواة الغوص، ومتحف بحري.



6- سيحتوي المشروع علي المرافق الرياضية المتكاملة لأنشطة اللياقة البدنية، ومرسى مخصص لليخوت والقوارب الصغيرة الفاخرة على ساحل البحر الأحمر.



7- يأتي مشروع "أمالا" كمحرك رئيس لدفع عجلة التنويع الاقتصادي وإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر للمساهمة في تطوير قطاع السياحة في المملكة.



8- سيساهم مشروع أمالا في الحفاظ على الموروث الثقافي والبيئي وتحقيق الاستدامة انسجاما مع رؤية المملكة 2030 وتوصف منطقة المشروع بكونها "ريفيرا الشرق الأوسط" نظرا لكونها امتدادا طبيعيا لمناخ البحر الأبيض المتوسط المعتدل.



9- سيتكفل صندوق الاستثمارات العامة بالتمويل الأولي للمشروع وتطويره، ليصبح وجهة سياحية متميزة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية شمال غربي المملكة.



10- من المتوقع وضع حجر الأساس في الربع الأول من عام 2019 وافتتاح المرحلة الأولى في نهاية عام 2020، وسيتم الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2028.