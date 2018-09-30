ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ريفيرا الشرق الأوسط.. 10 معلومات لا تعرفها عن مشروع آمالا السعودي

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 12:55 م
صدى البلد
سمر صالح
سلطت شبكة "بلومبيرج" الأمريكية والمتخصصة في التحليلات الاقتصادية في العالم، الضوء على مشروع مدينة "آمالا" الذي أعلن عنه صندوق الاستثمار العام السعودي، وذكرت الشبكة أن المشروع يمثل مرحلة متقدمة للغاية من مشروعات السياحة السعودية، مما يحتم وجود تأشيرات سياحية عالمية لزيارة المملكة وتجربة العالم لهذه المشروعات.

وكشف صندوق الاستثمارات العامة الصندوق السيادي للمملكة العربية السعودية، عن تفاصيل المشروع العملاق الذي أطلقته المملكة علي الساحل الشمالي الغربي للبلاد طبقًا لما قال نيكولاس نيبلز خبير الضيافة الفاخرة والتطوير، الذي تم تعيينه رئيسا تنفيذيا لمشروع "أمالا".

1- المشروع "سيوقظ مخيلة العالم عبر إعادة صياغة المفهوم الحالي لتجربة السياحة الفاخرة، وخصوصا في مجالات النقاهة والعلاج والاستجمام".

2- سيضم المشروع مطارا خاصا به و2500 وحدة فندقية فاخرة، و200 مؤسسة للبيع بالتجزئة، و700 فيلا وستكون المنطقة مفتوحة أمام السياح الدوليين والمحليين، ومن المتوقع أن توفر المنطقة 22 ألف وظيفة.

3- وصف صندوق الثروة السيادية "أمالا" بأنها "أحدث وجهة على خريطة الطائرات" وستقام العروض الفنية والرياضية والثقافية بالمشروع بالإضافة إلى المراسي ونادي اليخوت، ولم يوضح ما إذا كان الكحول المحظور في المملكة سيعرض هناك أم لا.

4- المملكة العربية السعودية كانت بعيدة إلى حد كبير عن السياح على مدى عقود، مشيرة إلى أن السلطات بصدد إعداد تأشيرة للسياح، بالإضافة إلى تركيزها على الصناعة كجزء من خطة ولي العهد لإصلاح الاقتصاد.

5- يجمع "آمالا" بين هدوء الطبيعة والمناظر الجبلية والمناطق البحرية فائقة النقاء لهواة الغوص، ومتحف بحري.

6- سيحتوي المشروع علي المرافق الرياضية المتكاملة لأنشطة اللياقة البدنية، ومرسى مخصص لليخوت والقوارب الصغيرة الفاخرة على ساحل البحر الأحمر.

7- يأتي مشروع "أمالا" كمحرك رئيس لدفع عجلة التنويع الاقتصادي وإيجاد فرص استثمارية للقطاع الخاص المحلي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر للمساهمة في تطوير قطاع السياحة في المملكة.

8- سيساهم مشروع أمالا في الحفاظ على الموروث الثقافي والبيئي وتحقيق الاستدامة انسجاما مع رؤية المملكة 2030 وتوصف منطقة المشروع بكونها "ريفيرا الشرق الأوسط" نظرا لكونها امتدادا طبيعيا لمناخ البحر الأبيض المتوسط المعتدل.

9- سيتكفل صندوق الاستثمارات العامة بالتمويل الأولي للمشروع وتطويره، ليصبح وجهة سياحية متميزة ضمن محمية الأمير محمد بن سلمان الطبيعية شمال غربي المملكة.

10- من المتوقع وضع حجر الأساس في الربع الأول من عام 2019 وافتتاح المرحلة الأولى في نهاية عام 2020، وسيتم الانتهاء من كامل المشروع بحلول عام 2028.

ترشيحاتنا

توفى منذ قرون.. تعرف على أغنى رجل في التاريخ

تعاني من النسيان بشكل دائم.. فتش عن الأسباب

رئيس رياضة البرلمان: السيسي كان حاسماً في انتقاداته الحادة للأمم المتحدة

لدواعى أمنية.. حرمان جزائرية من الجنسية المصرية

الملكة إليزابيث تستعين بيد صناعية لتلوح للجمهور

الإفتاء توضح الطريقة الصحيحة لمسح الشعر في الوضوء

جلسة حاسمة لاتحاد الكرة خلال أيام

رئيس الفيفا: ندرس إنشاء بطولة كبيرة تتيح التأهل لكأس العالم

تارة فارس.. فارقت الحياة بعد حصولها على لقب تتمناه الفتيات

موعد مباريات الدوري الممتاز اليوم والقنوات الناقلة

هاشتاج أم كلثوم في السعودية يتصدر قائمة الأكثر تداولا على تويتر

زوارق إيرانية تتحرش بحاملة طائرات أمريكية في مضيق هرمز.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محافظ الإسكندرية يضع إكليل زهور على النصب التذكاري قبيل ذكرى أكتوبر.. صور

ميل مفاجئ في عمارة سكنية بشارع النحاس في طنطا.. صور

حملة تطوعية شبابية لنظافة المقابر بالوادي الجديد

وزيرة الثقافة وفنانون في ذكرى الاحتفال ببليغ حمدي.. صور

ضباط شرطة 2001 يتبرعون بأجهزة ومعدات طبية لمستشفى حميات طنطا.. صور

فيديو

وزارة الصحة: غدا بدء الحملة القومية للقضاء على فيروس سي.. فيديو
أستاذ علم النفس: هوس السيلفي كإدمان المخدرات.. فيديو
البترول: الاكتفاء الذاتي من الغاز رسالة طمأنة للمستثمرين.. فيديو
التفاصيل الكاملة حول مبادرة القضاء على فيروس سي
عبد الحميد أباظة: مبادرة القضاء على فيروس سي قوية

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟