علا غانم تنضم لفريق عمل زنزانة 7

انضمت الفنانة علا غانم الى فريق عمل فيلم "زنزانة7" المقرر تصويره خلال الأيام المقبلة، من تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.



الفيلم من بطولة الفنان أحمد زاهر، وأحمد التهامى ومنة فضالى، وإيهاب فهمى، ومايا نصرى، وهو من إنتاج بلال صبرى فى أول تجاربه السينمائية.



أحداث الفيلم تدور فى إطار ساسبنس أكشن من خلال علاقات إنسانية متشابكة، ومن المقرر البدء فى تصويره الفترة المقبلة بعد معاينة مخرج العمل عدد من أماكن التصوير وترشيح باقى فريق العمل.