استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

استقرت أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد، في سوق العبور للجملة، حيث شهدت أغلب السلع ثباتا في الأسعار باستثناء الفاصوليا التي ارتفعت جنيهين تقريبا في الكيلو.



وسجلت أسعار الطماطم ما بين 3.5 إلى 6.7 جنيهات للكيلو، وسجلت أسعار البطاطس أسعارًا تتراوح بين 5 إلى 7 جنيهات، والبصل ما بين 4 إلى 5 جنيهات.



ووصل سعر كيلو الكوسة إلى 6 جنيهات، والفاصوليا 13 جنيها، بزيادة قدرها جنيهان في الكيلو، والفلفل الرومي 5 جنيهات، والخيار يسجل 6 جنيهات، والبامية سجلت 13 جنيهًا، والباذنجان البلدى 4.50 جنيه، بتراجع قدره خمسون قرشا.



وسجلت المانجو سعرا يتراوح بين 12 إلى 18 جنيهًا للكيلو، والعويسي الأعلى جودة من 25 لـ 30 جنيها، والمانجو، والجوافة 6.50 جنيه، والرمان 6 جنيهات، والتين 11 جنيها.



وبلغ سعر كيلو التفاح الامريكى 25 جنيها، والتفاح الجولدن 23 جنيها، والتفاح اللبنانى 23 جنيها، والبلح الرملي 6 جنيهات، والبلح السلمى 14 جنيها.