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حوادث

ضبط 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في سوهاج ..صور

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 09:27 م
المقبرة الأثرية
المقبرة الأثرية
تمكن ضباط مباحث حي الكوثر بسوهاج من ضبط 3 أشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار بالمنطقة الأثرية بحي الكوثر شرق محافظة سوهاج، وتبين أن موقف الحفر يرجع للعصرين الفرعوني واليوناني الروماني. 

وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد أثناء مرور ضباط مباحث حي الكوثر لتفقد الحالة الأمنية تبين نزول 3 أشخاص من المنطقة الجبلية وبسؤالهم تبين أنهم يقومون بالتنقيب عن الآثار في المنطقة، وأخطرت شرطة السياحة والآثار وتبين أن المتهمين هم كل من ناصر. ش.ا، 49 عاما صاحب شركة استثمار عقارى، ومحمود.ح.ع، عامل 53 عاما ويقيم أخميم، ومحمد .ع.ع، 50 عاما ويقيم المطرية القاهرة. 

وتبين من فحص المكان أن الموقع يرجع للعصر الفرعوني والعصر اليوناني الروماني وتبين من التحقيقات عدم عثور المتهمين على أي كنور من ناتج الحفر، وتم التحفظ على المكان وجارٍ تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة.

ضبط 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في سوهاج ..صور
ضبط 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في سوهاج ..صور
ضبط 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في سوهاج ..صور
ضبط 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في سوهاج ..صور
ضبط 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في سوهاج ..صور

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