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أخبار العالم

تصريح مفاجئ من رئيس لجنة الانتخابات حول استفتاء مقدونيا

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 11:28 م
أرشيفية
أرشيفية
رويترز
ذكر رئيس لجنة الانتخابات، اليوم الأحد، أن استفتاء على تغيير اسم مقدونيا لم يحقق نسبة الخمسين في المائة اللازمة لإقراره.

وقال أوليفر ديركوسكي للصحفيين "من الواضح أن القرار (الخاص بتغيير الاسم) لم يتخذ في هذا الاستفتاء".

وأجري الاستفتاء على تغيير اسم الدولة إلى جمهورية مقدونيا الشمالية في خطوة ستنهي خلافا قائما منذ عقود مع اليونان التي عرقلت مساعي البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وتقول اليونان، التي تضم إقليما باسم مقدونيا، إن اسم جارتها الشمالية يمثل مطالبة بالسيادة على أراض تابعة لها وصوتت ضد انضمام مقدونيا إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

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