تصريح مفاجئ من رئيس لجنة الانتخابات حول استفتاء مقدونيا

ذكر رئيس لجنة الانتخابات، اليوم الأحد، أن استفتاء على تغيير اسم مقدونيا لم يحقق نسبة الخمسين في المائة اللازمة لإقراره.





وقال أوليفر ديركوسكي للصحفيين "من الواضح أن القرار (الخاص بتغيير الاسم) لم يتخذ في هذا الاستفتاء".





وأجري الاستفتاء على تغيير اسم الدولة إلى جمهورية مقدونيا الشمالية في خطوة ستنهي خلافا قائما منذ عقود مع اليونان التي عرقلت مساعي البلاد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.



