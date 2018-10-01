النجمة ليندسي لوهان تتعرض للصفع في روسيا .. فيديو

تعرضت الفنانة الأمريكية ليندسي لوهان للصفع على وجهها السبت خلال رحلة لها في موسكو.



وكانت لوهان، قد أذاعت بثا مباشرا عبر حسابها على إنستجرام، ظهرت فيه وهي تترجل من سيارتها لتقترب من عائلة مشردة جالسة على الأرض، بغرض مساعدتهما ظنا منها أنهم لاجئون.



وظهرت لوهان في الفيديو الذي أذاعه موقع قناة الحرة، وهي تعرض على المرأة والطفلين استضافتهم في غرفة بفندق بدلا من البقاء في الشارع، مستثنية الرجل.



ومع عدم استجابة العائلة، ظنت لوهان أن الوالدين كانا يحاولان الاتجار بطفليهما، الأمر الذي دفعها لتتبعهم وسؤالهم عن بلدهم إذا كانا من سورية أم باكستان.



ووجهت لوهان رسالة للأم قائلة "يجب أن تكوني امرأة مجتهدة، وأن تفعلي ما باستطاعتك من أجل أولادك كي يحصلوا على حياة أفضل".



وبعد فترة من تتبع لوهان للعائلة ومخاطبة العائلة بالعربية والإنكليزية، قامت الأم بصفع لوهان على وجهها ما أسقطها على الأرض.



وحتى الآن لم تخرج لوهان أو ممثل عنها لشرح ما حدث في الفيديو، كما لم يتبين جنسية العائلة.



