قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هزار تحول لكارثة.. طالبان يعتديان على زميلهما بسلاح أبيض في الشرقية
احذروا ظاهرتين جويتين.. الأرصاد تكشف توقعات الطقس وتفاصيل الحالة الجوية غدا
بوتين يدعو زيلينسكي لزيارة موسكو
السيطرة على حريق ضخم التهم مستودعا في مكة | صور
وزير الإسكان يعلن موعد التقديم على السكن البديل لـ الايجار القديم
رئيس الجالية الأذربيجانية في مصر يشكر الرئيس السيسي
رئيس الأركان الإسـرائيـلي: بدأنا تعبئة كبيرة لقوات الاحتياط لمواجهة حمـاس
قمة مصرية بحرينية تؤكد عمق العلاقات.. دعم لمرشح اليونسكو وتنسيق مشترك لمواجهة تحديات المنطقة
حركة فتح: تصريحات سموترتيش تصعيد خطير يستدعي موقفا دوليا حازما
جثته تخفي السر.. تطورات قضية الراحل إبراهيم شيكا وحقيقة سرقة أعضائه
وائل غنيم: انقطعت عن المخدرات وحفظت 10 أجزاء من القرآن الكريم
دوناروما: حققت أشياء عظيمة.. وسأقوم بعمل رائع مع جوارديولا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دوناروما: حققت أشياء عظيمة.. وسأقوم بعمل رائع مع جوارديولا

دوناروما
دوناروما
القسم الرياضي

قال الحارس جيانلويجي دوناروما إنه سيحاول تحسين قدرته على تمرير الكرة من الخلف بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي، وتعاقد السيتي مع دوناروما من باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء الماضي، رغم أنه غير معروف بمهاراته في بناء اللعب بالقدمين، وهي عادةً ما تكون شرطًا أساسيًا لحراس المرمى الذين يدربهم بيب جوارديولا.

وأضاف: «أحاول دائمًا مساعدة الفريق وتنفيذ ما يطلبه مني المدرب، أنا أفعل كل شيء، يمكنك دائمًا التحسن في كل شيء، ولكن فيما يتعلق بما يطلبه مني المدرب، أحاول التحسن، أنا متأكد من أننا سنقوم بعمل رائع مع جوارديولا».

كان دوناروما، أحد أفضل حراس المرمى في العالم، من أبرز اللاعبين الذين ساهموا في فوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكنه اعتُبر فائضًا عن احتياجات النادي الفرنسي بعد التعاقد مع لوكاس شوفالييه من ليل الشهر الماضي، كما ظهرت مشاكله مع اللعب بالقدم في بعض الأخطاء التي ارتكبها خلال فترة وجوده في باريس.

وقال: «منذ أن بدأت اللعب في سن الـ16 وحتى اليوم، كنت دائمًا ما أقوم بأشياء رائعة، الأخطاء ستحدث دائمًا، لكني أعتقد أنني حققت أشياء عظيمة»، وكان لتصدياته دور حاسم عندما فازت إيطاليا على إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا 2021.

ويحل دوناروما محل الحارس البرازيلي المخضرم إيدرسون، الذي رحل عن مانشستر سيتي إلى فنربخشة، وساعد إيدرسون في إحداث ثورة بمركز حراسة المرمى بفضل هدوئه تحت الضغط وقدرته على اللعب بالقدم، حيث صنع سبع تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، أكثر من أي حارس مرمى آخر.

ومع ذلك، فإن دوناروما يمثل مستقبل السيتي بعد توقيعه عقدًا لمدة خمس سنوات، واختتم قائلًا: «لم أستطع الانتظار للانضمام إلى السيتي لأنهم أرادوني حقًا، المدرب أرادني حقًا، وهذا جعلني فخورًا، أن تكون مطلوبًا بشدة من قبل أفضل نادٍ في العالم يجعلني فخورًا».

دوناروما مانشستر سيتي باريس سان جيرمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 3-9-2025

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

قفزة جديدة في سعر الذهب.. عيار 21 يرتفع 300 جنيه ويصل لمستوى قياسي

أرشيفية

هيبقى حتة حديدة.. موبايلك هيتقفل لو إنت من الفئات دي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بمراقبة إلتزام المدارس الخاصة والدولية بالمصروفات والمناهج القومية في العام الدراسي الجديد

سعر الدولار في مصر

رسميا.. سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

صرف 1500 جنيه منحة المولد النبوي.. هل أنت من المستحقين؟

المتهم

تأجيل أولي جلسات محاكمة طفل المرور و2 آخرين لتعدىهم على طالب في المقطم

جانب من الاحتفالات

الرئيس الإيراني يرفض مصافحة سيدة الصين الأولى خلال المشاركة باحتفالات النصر (فيديو)

ترشيحاتنا

صواريخ فرط صوتية

الصين تكشف عن صواريخ فرط صوتية مضادة للسفن في العرض العسكري

أرشيفية

بن جفير بعد إحباط محاولة اغتياله: لن أتراجع أو أخاف

ماكرون

تحذير فرنسي لإسرائيل بشأن لبنان

بالصور

بالتايجر .. دنيا بطمة تثير الجدل فى آخر ظهور لها

دنيا بطمة
دنيا بطمة
دنيا بطمة

أسهل وصفة لعمل سينابون البف باستري في البيت

أسهل وصفة لعمل سينابون البف باستري في البيت
أسهل وصفة لعمل سينابون البف باستري في البيت
أسهل وصفة لعمل سينابون البف باستري في البيت

لـ لانش بوكس صحى .. طريقة عمل عجينة الوافلز

طريقة عمل عجينة الوافلز
طريقة عمل عجينة الوافلز
طريقة عمل عجينة الوافلز

ريم مصطفى تخطف الأنظار بفستان مكشوف

ريم مصطفى تخطف الانظار بفستان مكشوف
ريم مصطفى تخطف الانظار بفستان مكشوف
ريم مصطفى تخطف الانظار بفستان مكشوف

فيديو

أسرار إبراهيم نافع

فضل يحب أمي.. غادة نافع تكشف أسرار والدها ظابط المخابرات السابق

عاصفة شمسية

تحذيرات من عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض خلال ساعات.. ماذا سيحدث؟

حسين الجسمي

بروح عصرية.. حسين الجسمي يقدم اللون المصري في أغنية "أجمل خلق الله"

استمرار فعاليات التدريب المشترك النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب العسكرية وعدد من القواعد البحرية والجوية

النجم الساطع 2025 | تدريب عسكري مصري - أمريكي بمشاركة 44 دولة .. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الحب والولاء.. كيف نحمي زواجنا من التدخل المُفرط للأهل؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: زيارات خاطفة… رسائل عميقة: أمام تغوّل إسرائيل في المنطقة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب.. الجرائم وقارب الرضا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب.. حزب الله.. واختبار البقاء في لبنان!!

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. طارق نور .. وحواديت خالد جلال

المزيد