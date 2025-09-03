دوناروما: حققت أشياء عظيمة.. وسأقوم بعمل رائع مع جوارديولا

قال الحارس جيانلويجي دوناروما إنه سيحاول تحسين قدرته على تمرير الكرة من الخلف بعد انتقاله إلى مانشستر سيتي، وتعاقد السيتي مع دوناروما من باريس سان جيرمان يوم الثلاثاء الماضي، رغم أنه غير معروف بمهاراته في بناء اللعب بالقدمين، وهي عادةً ما تكون شرطًا أساسيًا لحراس المرمى الذين يدربهم بيب جوارديولا.

وأضاف: «أحاول دائمًا مساعدة الفريق وتنفيذ ما يطلبه مني المدرب، أنا أفعل كل شيء، يمكنك دائمًا التحسن في كل شيء، ولكن فيما يتعلق بما يطلبه مني المدرب، أحاول التحسن، أنا متأكد من أننا سنقوم بعمل رائع مع جوارديولا».

كان دوناروما، أحد أفضل حراس المرمى في العالم، من أبرز اللاعبين الذين ساهموا في فوز باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لكنه اعتُبر فائضًا عن احتياجات النادي الفرنسي بعد التعاقد مع لوكاس شوفالييه من ليل الشهر الماضي، كما ظهرت مشاكله مع اللعب بالقدم في بعض الأخطاء التي ارتكبها خلال فترة وجوده في باريس.

وقال: «منذ أن بدأت اللعب في سن الـ16 وحتى اليوم، كنت دائمًا ما أقوم بأشياء رائعة، الأخطاء ستحدث دائمًا، لكني أعتقد أنني حققت أشياء عظيمة»، وكان لتصدياته دور حاسم عندما فازت إيطاليا على إنجلترا في نهائي بطولة أوروبا 2021.

ويحل دوناروما محل الحارس البرازيلي المخضرم إيدرسون، الذي رحل عن مانشستر سيتي إلى فنربخشة، وساعد إيدرسون في إحداث ثورة بمركز حراسة المرمى بفضل هدوئه تحت الضغط وقدرته على اللعب بالقدم، حيث صنع سبع تمريرات حاسمة في الدوري الإنجليزي الممتاز، أكثر من أي حارس مرمى آخر.

ومع ذلك، فإن دوناروما يمثل مستقبل السيتي بعد توقيعه عقدًا لمدة خمس سنوات، واختتم قائلًا: «لم أستطع الانتظار للانضمام إلى السيتي لأنهم أرادوني حقًا، المدرب أرادني حقًا، وهذا جعلني فخورًا، أن تكون مطلوبًا بشدة من قبل أفضل نادٍ في العالم يجعلني فخورًا».