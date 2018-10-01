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في ذكرى توليه مشيخة الأزهر .. 10 معلومات عن الشيخ أبو الفضل الجيزاوي

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 07:09 ص
صدى البلد
كريم جمال
يصادف اليوم 1 أكتوبر ذكرى تولي الشيخ محمد أبو الفضل الجيزاوي، مشيخة الأزهر الشريف فى عام 1917، وهو بعمر 60 عامًا، بعد تاريخ حافل من العمل تحت لواء الأزهر الشريف.

في إطار ذلك يستعرض صدى البلد أبرز المعلومات عن شيخ الأزهر، أحد أعمدة الشعب فى ثورة 1919، الحاصل على كسوة التشريف العلمية من الدرجة الأولى.

1- ولد الشيخ محمد أبو الفضل الجيزاوي فى عام 1847، بقرية وراق الحضر بمحافظة الجيزة.

2- تلقى تعليمه بالأزهر على يد أفاضل العلماء، مثل: الشيخ عليش، والشيخ العدوى، والشيخ الإنبابي، وغيرهم.

3- عين عضوًا في إدارة الأزهر في عهد الشيخ البشرى، ثم وكيلًا للأزهر عام 1908، و لم يترك التدريس طوال هذه الفترة.

4- تولى مشيخة الأزهر فى 1 أكتوبر عام 1917.

5- عاصر أحداث الثورة المصرية عام 1919، وما تلاها من صراع بين الشعب و مستعمريه وحكامه.

6- قاد مسيرة الأزهر في العديد من تلك الأحداث التى تحركت فيها جموع الشعب المتخلفة.

7- استصدر قانونًا عام 1923 تقدم به خطوة نحو الإصلاح يتضمن:

1-خفض كل مرحلة من مراحل التعليم بالأزهر إلى 4 سنوات، وإنشاء أقسام التخصص في التفسير والحديث والفقه والأصول والنحو والصرف والبلاغة والأدب والتوحيد والمنطق والتاريخ والأخلاق، ويلتحق بها من يحصل على العالية.

2- تأليف لجنة لإصلاح التعليم بالأزهر، انتهت إلى وجوب تدريس العلوم الرياضية التي تدرس بالمدارس المدنية، و منح اسمه وسام العلوم و الفنون من الطبقة الأولى بمناسبة الاحتفال بالعيد الألفي للأزهر.

8- حصل على كسوة التشريف العلمية من الدرجة الأولى عام 1904، والوشاح الأكبر من نيشان النيل 1921.

9- من مؤلفاته: تعليق أوائل تفسير البيضاوي، الطراز الحديث في فن مصطلح الحديث، تحقيقات شريفة حاشية في أصول الفقه، وشرح العضد وحاشيتا السعد والسيد.

10- توفي فى عام 1927 عن عمر يناهز 80 عامًا.

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