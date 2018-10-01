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أخبار البلد

بهجت العبيدي: الشرطة المصرية تقطع الطريق أمام مروجي الشائعات

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:10 ص
صدى البلد
سعيد العربي
أشاد الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج،بالجهد الكبير الذي بذلته أجهزة البحث من وزارة الشرطة بمدينة الجمالية لكشف غموض جريمة مقتل الطفل يوسف حمادة جبريل وإلقاء القبض على القاتل خلال ساعات،مشيرا إلى أن نجاح أجهزة الأمن في ضبطه يعكس مدى المهنية العالية التي يتمتع بها رجال الشرطة المصرية، كما يعكس الحرص الهائل من رجال الشرطة على فرض الأمن والأمان في ربوع البلاد.

وقال العبيدي، في تصريحات له اليوم،إن توجيه الشكر والتقدير لجهاز الشرطة لما تبذله من جهود لحفظ الأمن في مصر لهو أمر واجب من كل أبناء مصر على وجه العموم، ومن أبناء مدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية التي انتمي إليها على وجه الخصوص.

وأضاف بهجت العبيدي أن توصل الشرطة إلى قاتل الطفل البريء يوسف حمادة جبريل بأقصى سرعة قطع الطريق على الجماعات الإرهابية المعادية للوطن التي تسعى بكل ما أوتت من قوة لاستغلال أي حدث أو جريمة لإطلاق الأكاذيب، ونشر الشائعات لإشاعة الفوضى وتثوير أبناء الشعب المصري.

وتوجه مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالشكر لأبناء مدينة الجمالية بمحافظة الدقهلية الذين لم يلتفتوا لمروجي الشائعات، ليثبتوا أنهم على درجة عالية من الوعي، وليؤكدوا ثقتهم في مؤسسات الدولة وفي مؤسسة الشرطة المصرية، متوجها بالعزاء لأهل الطفل القتيل.

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