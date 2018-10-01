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رياضة

موعد مباراة ليفربول القادمة والقنوات الناقلة

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 03:29 م
فريق ليفربول
فريق ليفربول
عمرو الحلوانى
حدد الاتحاد الأوروبى لكرة القدم موعد مباراة ليفربول القادمة، حيث من المقرر أن يدخل الريدز فى مواجهة قوية عندما يحل ضيفا على نابولى الإيطالى بعد غد الأربعاء بملعب سان باولو فى إطار لقاءات الجولة الثانية من منافسات دور المجموعات لدورى أبطال أوروبا "الشامبيونزليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول القادمة فى تمام الساعة التاسعة مساء، وسيتم إذاعتها عبر قناة beIN SPORTS HD 5 المشفرة.

ويسعى ليفربول إلى الفوز بالمباراة القادمة من أجل السير بخطى ثابتة نحو التأهل إلى الأدوار المقبلة بعد الفوز فى الجولة الأولى الكبير على حساب باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأعلن يورجن كلوب المدير الفنى جاهزية ليفربول الكاملة لخوض المباراة القادمة أمام نابولى، والتى وصفها بالصعبة فى ظل القوة الكبيرة التى يتمتع بها الفريق المنافس وتواجد مجموعة من اللاعبين الجيدين بين صفوفه.

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