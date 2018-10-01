السيسي يدعو ملك البحرين للمشاركة بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعوة إلى العاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة؛ لحضور منتدى شباب العالم في نسخته الثانية الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر المقبل، وفق ما نقلته وكالة الأنباء البحرينية.





وقد سلمت السفيرة المصرية لدى البحرين سهى إبراهيم محمد، الرسالة إلى العاهل البحريني خلال استقبالها في قصر الصافرية.





وأعرب العاهل البحريني، عن شكره وتقديره على هذه الدعوة الكريمة، مشيدًا بتميز العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين البلدين والشعبين الشقيقين، وما يشهده التعاون المشترك من تطور مستمر في المجالات المختلفة.





كما أشاد بالدور الحضاري والتاريخي العريق لمصر ومساهماتها الرائدة في إثراء الحضارة الإنسانية عبر ترسيخ مبادئ السلام ومد جسور الصداقة والتواصل والحوار بين مختلف الشعوب والثقافات.