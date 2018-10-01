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رياضة

عبد المحسن سلامة: الأهلي الأقوى تأثيرا في المنطقة العربية ..صور

الإثنين 01/أكتوبر/2018 - 10:04 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أكد الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن النادي الأهلي هو الأقوى والأكثر تأثيرًا في المنطقة العربية؛ بفضل ما يملكه من جماهيرية، وبطولات، وتاريخ عريق.

وأوضح خلال حفل تكريم حسن حمدي، رئيس النادي الأهلي الأسبق، أنه يعتز بكونه عضوًا عاملًا بالنادي، وأنه لمس بشكل شخصي مدى النجاحات العديدة التي حققها النادي خلال فترة رئاسة "حمدي" للأهلي.

وأشار إلى أن مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود الخطيب، يسير بخطى ثابتة في تحقيق تطلعات الجماهير، وأنه يثق تمامًا في استمرار مسيرة بطولاته ونجاحاته خلال الفترة المقبلة.

عبد المحسن سلامة: الأهلي الأقوى تأثيرا في المنطقة العربية ..صور
عبد المحسن سلامة: الأهلي الأقوى تأثيرا في المنطقة العربية ..صور
عبد المحسن سلامة: الأهلي الأقوى تأثيرا في المنطقة العربية ..صور
عبد المحسن سلامة: الأهلي الأقوى تأثيرا في المنطقة العربية ..صور
عبد المحسن سلامة: الأهلي الأقوى تأثيرا في المنطقة العربية ..صور

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