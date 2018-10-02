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أخبار العالم

روسيا تعلن موعد إطلاق القمر الصناعي المصري

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 08:22 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، الثلاثاء، أن مصدرا روسيا أعلن أن موسكو ستطلق قمرا صناعيا لصالح مصر في 27 ديسمبر المقبل يحمل اسم إيجيبت سات إيه.

ووفقا للمصدر، قامت شركة "روكيت إنيرجيا" الروسية ببناء قمر صناعي بتكلفة 100 مليون دولار لصالح الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وستكون عملية إطلاقه نحو الفضاء أخر العمليات التى تنفذها روسيا في 2018.

وذكرت الوكالة أن رئيس شركة روسكوزموس الفضائية الروسية ديمتري روجوزين قال إن إنتاج موسكو للصورايخ من طراز أنجارا سيمكنها من استعادة الصدارة في مجال إطلاق المركبات الفضائية، وأضاف أن الشركة تخطط لتنفيذ عملية إطلاق لتلك الصواريخ في عام 2019.

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