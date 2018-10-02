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مرأة

سعر خيالي لفستان شيرين عبد الوهاب فى أحدث جلسة تصوير..صور

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 08:51 ص
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
هاجر هانئ
خضعت الفنانة شيرين عبد الوهاب لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور اللبنانى شاربل بومنصور.

تألقت شيرين خلال جلسة التصوير بإطلالة مميزة، مرتدية فستانا أسود طويل ذا أكمام طويلة من مجموعة Roberto Cavalli لخريف وشتاء 2016، وتميز التصميم بقماش الدانتيل الراقي الذي غزاه بأكمله، وبلغ ثمن الفستان 23,420 دولارا أميركيا، أى ما يقرب من 421,560 جنيها مصرى.

فيما بدت بتسريحة شعر من أنامل المصفف طونى المندلق، ووضعت لها خبيرة التجميل hala ajam مكياجا جذابا متناسق مع لون بشرتها السمراء واختارت طلاء أظافر باللون النبيتى.
سعر خيالي لفستان شيرين عبد الوهاب فى أحدث جلسة تصوير..صور
سعر خيالي لفستان شيرين عبد الوهاب فى أحدث جلسة تصوير..صور
سعر خيالي لفستان شيرين عبد الوهاب فى أحدث جلسة تصوير..صور

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سعر خيالي لفستان شيرين عبد الوهاب فى أحدث جلسة تصوير..صور

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