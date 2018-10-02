سعر خيالي لفستان شيرين عبد الوهاب فى أحدث جلسة تصوير..صور

خضعت الفنانة شيرين عبد الوهاب لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور اللبنانى شاربل بومنصور.





تألقت شيرين خلال جلسة التصوير بإطلالة مميزة، مرتدية فستانا أسود طويل ذا أكمام طويلة من مجموعة Roberto Cavalli لخريف وشتاء 2016، وتميز التصميم بقماش الدانتيل الراقي الذي غزاه بأكمله، وبلغ ثمن الفستان 23,420 دولارا أميركيا، أى ما يقرب من 421,560 جنيها مصرى.



