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حوادث

العثور على جثة غنام داخل مسجد بالنوبارية

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:21 ص
ًصورة أرشيفية - جثة
ًصورة أرشيفية - جثة
جمالات الدمنهورى
عثر بعض الأهالى بالنوبارية على جثة غنام مسجاة على ظهرها داخل مسجد باحدى المزارع وبها نزيف بالأنف والأذن نتيجة نزيف بالمخ وخروج وتورم اللسان وفى حالة انتفاخ وبداية تحلل.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من قسم شرطة غرب النوبارية من الأهالي بالعثور على جثه لشخص بداخل مسجد بمنطقة أرض المغتربين بدائرة القسم.. وبالانتقال والفحص والمعاينة تبين وجود جثة المدعو "فرج .م.ط" 19 سنة غنام ومقيم قرية الجعار مركز وادى النطرون.. مسجاة داخل مسجد صغير ملحق بمزرعة ملك المدعو "عبدالله .م.ع" 71 سنة  بالمعاش ومقيم سمنود بالغربية.. يرتدى كامل ملابسه وبحوزته متعلقاته الشخصية.. وبمناظرتها تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها والجثة في حالة تعفن وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى النوبارية العام.

وبتوقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة.. أفاد بتقريره (عدم وجود إصابات ظاهرية مع وجود نزيف بالأنف والأذن نتيجة نزيف بالمخ وخروج وتورم اللسان وفى حالة انتفاخ وبداية تحلل) ولا توجد شبهة جنائية.

 بسؤال مالك المزرعة المذكور قرر بعثوره على الجثة بالحالة المشار إليها داخل المسجد الملحق بالمزرعة الخاصة به وأضاف بعدم تردد الكثير من المواطنين للصلاة به عدا صلاة الجمعة.

وبسؤال شقيقه "ضيف" 29 سنة فلاح ومقيم بذات الناحيه قرر بخروج شقيقه من المنزل واعتياده الغياب لفترات، وأضاف أنه يعانى من مرض نفسى ويعالج منه منذ فتره ولم يتهم أحدا أو يشتبه فى وفاته جنائيًا.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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