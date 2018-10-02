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حوادث

8 مؤثرات على حركة المرور الصباحية بشوارع القاهرة

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 10:28 ص
صورة أرشيفية - الحالة
صورة أرشيفية - الحالة المرورية
كتب محمد صبرى
تشهد محافظة القاهرة خلال الذروة الصباحية معدلات سير متوسطة على كافة المحاور على مستوى المدينة وجميع الطرق تعمل بصورة طبيعية ولم تشهد الطرق سوى ٨ مؤثرات على حركة المرور على النحو التالي:

- كثافات أعلى كوبرى ١٥ مايو القادم من الجيزة ومتجه للقاهرة
- كثافات أعلى كوبرى عباس القادم من الجيزة ومتجه المنيل
- انهيار جزئى من منزل قديم بشارع الأزهر وتم إجراء تحويلة مرورية الآن ويفضل سلوك نفق الأزهر أو مطلع كوبرى الأزهر المتجه للعتبة والأوبر
- كثافات بمحور الثورة المتجه لمصر الجديدة
- مصادمة بين سيارتين بمنزل كوبرى الجيش المتجه للدائرى
- كسر ماسورة مياة بشارع الخليفة المامون أمام جامعة عين شمس
- مصادمة بين سياريتن بمحوى جوزيف تتيو المتجه لمطلع كوبرى السندباد وصلاح سالم
- كثافات مرورية اعلى كوبرى اكتوبر القادم وسط البلد والجيزة

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة بتكثيف الخدمات المرورية والدفع بالأوناش ورفع الأعطال والحوادث لتيسير الحركة المرورية خاصة بأماكن الكثافات، وأن وباقى المحاور والميادين تسير بصورة طبيعية ويوجد بعض الأعطال الخفيفة غير المؤثرة، وتم التعامل معها بمعرفة الإدارة العامة لمرور القاهرة ولا مصادمات أخرى.

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