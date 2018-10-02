توافد المواطنين للكشف بحملة فيروس سى بالبحيرة..صور

توافد المواطنون بمحافظة البحيرة لإجراء التحاليل الطبية اللازمة بالمراكز الصحية المتخصصة التابعة للحملة القومية للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية حيث انطلقت الحملة فى تمام الساعة التاسعة صباحا اليوم الثلاثاء من خلال 408 مراكز صحية في 16 إدارة صحية بدائرة المحافظة من خلال 1447 فريقا طبيا يضم 14 الفا و460 من "الأطباء والممرضين والإداريين والفنيين ومدخلي البيانات " لتسهدف 3 ملايين و750 مواطنا من اهالى محافظة البحيرة.



وشهدت المراكز الصحية بقرى معنيا والنقراش وجبارس التابعة للإدارة الصحية بايتاى البارود ازدحاما من جميع الفئات للموطنين لإجراء التحاليل الطبية اللازمة لبيان أن كانت يعانون من" مرض فيروس سى والامراض غير السارية " من عدمه



وقامت مديرية الصحة بالبحيرة بتوفير جميع الاجهزة والأدوات الطبية اللازمة لذلك ومنها"كواشف، وجونتيات ،واكياس قطن ،وكروت تعريف، وأجهزة ضغط وتحاليل السكر، وسماعات ،وشكاكات ،و موازين لقياس معدلات السمنة والطول وأجهزة تابلت بمشتملاتها ".



وواصل الأهلى التوافد على باقى المراكز الصحية بدائرة المحافظة.

