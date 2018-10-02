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رياضة

إقبال متوسط من أعضاء الأهلى على حضور مباراة وفاق سطيف

الثلاثاء 02/أكتوبر/2018 - 06:03 م
صدى البلد
عبد الحكيم أبو علم
شهدت الأجواء التى سبقت مباراة الأهلى ووفاق سطيف الجزائرى المقرر إقامتها الليلة إقبالا متوسطا من أعضاء الجمعية العمومية لحضور المباراة التى ستقام فى ستاد السلام.

ويلتقى الأهلى مع وفاق سطيف فى التاسعة مساء اليوم باستاد السلام فى ذهاب الدور قبل النهائى لدورى أبطال إفريقيا.

وكانت الأجهزة الأمنية وافقت على حضور أعضاء الجمعية العمومية المباراة محذرة الجماهير من التواجد أمام بوابات الملعب إلا بكارنيه النادى.

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