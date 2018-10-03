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محافظات

محافظ الشرقية يفتتح مدرسة الشهيد سامي الابتدائية بأبو متنا.. صور

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 12:10 م
صدى البلد
محمد الطحاوي -وائل شاهين
قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم بافتتاح مدرسة الشهيد سامي الإبتدائية رقم (2) التابعة للإدارة التعليمية بديرب نجم والمقامة بتكلفة إجمالية قدرها 4 مليون جنيه و490 ألف جنيه وذلك في إطار احتفالات محافظة الشرقية بالذكرى الــ 45 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

تجول المحافظ داخل المدرسة، وتفقد حجرات الدراسة والمعمل والمكتبة وحجرة المجالات والصالة متعددة الأغراض مشددًا على ضرورة سد العجز في التخصصات داخل المدرسة لضمان تقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

وأكد المحافظ، أن المدرسة مقامة على مساحة 1157 متر مربع، وتضم 16 فصلًا مدرسيًا وتتكون من 5 طوابق مطالبًا بنظافتها للحفاظ عليها لأكبر فترة ممكنة مشيرا إلى محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في تنفيذ عدد من المشروعات المتعلقة بقطاع التعليم إيمانًا بأهميته في تقدم ورقي البلاد وبناء مصر الجديدة التي نحلم بها.
محافظ الشرقية يفتتح مدرسة الشهيد سامي الابتدائية بأبو متنا.. صور
محافظ الشرقية يفتتح مدرسة الشهيد سامي الابتدائية بأبو متنا.. صور
محافظ الشرقية يفتتح مدرسة الشهيد سامي الابتدائية بأبو متنا.. صور
محافظ الشرقية يفتتح مدرسة الشهيد سامي الابتدائية بأبو متنا.. صور

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