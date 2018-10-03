زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة انتصارات أكتوبر

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمنح جميع السجناء، زيارة استثنائية واحدة فقط، خلال الفترة من يوم 7/10/2018 حتى 31/10/2018 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر وحرصا من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة.



جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.