ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

زيارة استثنائية لنزلاء السجون بمناسبة انتصارات أكتوبر

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 12:21 م
السجون
السجون
مصطفى الرماح
قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمنح جميع السجناء، زيارة استثنائية واحدة فقط، خلال الفترة من يوم 7/10/2018 حتى 31/10/2018 على ألا تحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى إنتصارات أكتوبر وحرصا من وزارة الداخلية على إتاحة الفرصة لنزلاء السجون مشاركة ذويهم الاحتفال بهذه المناسبة.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.

ترشيحاتنا

7 أخطاء تجعل السلطة سببا لزيادة الوزن

نادية حسني تكشف لأول مرة عن زوجها وسر ارتباطها به.. فيديو

اتفاق بين النيابة العامة والاتصالات على تحصيل مخالفات المرور بالبريد

سعر الريال السعودي بالمصري اليوم الأربعاء 3 أكتوبر 2018

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة

اكتشفي مذيب وطارد طبيعي للبلغم

نابولي ضد ليفربول.. محمد صلاح قد يتألق في إيطاليا لهذه الأسباب

نشرة المرور.. الطريق البديل بعد إغلاق شارع الأزهر وكثافات بمحور 26 يوليو

الصحف الإسبانية تفتح النار على لوبيتيجي بعد سقوط ريال مدريد

مباراة الزمالك القادمة.. السوبر المصري السعودي أمام الهلال

البيئة: ضبط حديقة حيوانات مهددة بالإنقراض بالإسكندرية ودفن حوت نافق

مفاجآت انتخابات لجان البرلمان.. اعتذار 4 نواب عن كرسي الرئاسة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو أكلك اتحرق.. 5 نصائح لتخطي المشكلة

السفير السويدى: اختيار مصر ضيف شرف مهرجان مالمو يعكس ريادتها في المنطقة

تعبيرات خاصة لنجوم الفن بعدسة أحمد هيمن.. صور

التعادل السلبى يحسم موقعة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا.. صور

سفير ألمانيا بالقاهرة: أشجع مصر على مواصلة الإصلاحات اللازمة للحفاظ على المياه.. صور

فيديو

نادية حسني تكشف لأول مرة عن زوجها وسر ارتباطها به.. فيديو
نادية حسنى: فضلت كرسى المذيع على لقب الفنانة.. فيديو
قصة قرية زراعية تحولت إلى قلعة لصناعة الأثاث.. فيديو
البيئة: خط تليفون لتلقي شكاوى المواطنين من أكوام القمامة.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الأربعاء 10-3-2018 .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟