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برلمان

عبدالعال مداعبا زعيم الأغلبية: فين النواب.. انت المسئول عنهم

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 12:18 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
داعب الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، زعيم الاغلبية الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، بسبب ضعف حضور النواب داخل القاعة، قائلا: "انت مسئول عن الأعضاء فينهم".

وأضاف عبد العال قبل بدء الجلسة العامة للبرلمان: "النهاردة انتخابات فين الأعضاء".

في سياق متصل داعب عبدالعال، النائب طلعت السويدي، قائلا: "كف عن الدعاية الانتخابية وكفاية كلام في التليفونات".

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