عبدالعال مداعبا زعيم الأغلبية: فين النواب.. انت المسئول عنهم

داعب الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، زعيم الاغلبية الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس ائتلاف دعم مصر، بسبب ضعف حضور النواب داخل القاعة، قائلا: "انت مسئول عن الأعضاء فينهم".



وأضاف عبد العال قبل بدء الجلسة العامة للبرلمان: "النهاردة انتخابات فين الأعضاء".



في سياق متصل داعب عبدالعال، النائب طلعت السويدي، قائلا: "كف عن الدعاية الانتخابية وكفاية كلام في التليفونات".

