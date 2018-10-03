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رياضة

رسميا.. قصي الفواز رئيسا لاتحاد الكرة السعودي

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 02:04 م
صدى البلد
إسراء أشرف
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم، الأربعاء، عن تزكية قصي الفواز رئيسًا للاتحاد، حتى عام 2022.

وجاءت التزكية، من خلال اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للاتحاد، الجاري الآن في مركز الملك فهد الثقافي، بالرياض.

وعقد قصي مؤتمرًا صحفيًا عقب فوزه برئاسة مجلس الإدارة، وعرض برنامجه للمرحلة المقبلة والذي حمل شعار إشراقة الكرة السعودية.

وانضم إلى مجلس إدارة الفواز، لؤي السبيعي نائبًا للرئيس، وبعضوية كل من، يزيد التويجري، تركي العواد، تركي الحقيل، خالد الثبيتي، علي الشعيلان، أضواء العريفي، روجر درابر، رهام العنيزان، عمر باخشوين.
رسميا.. قصي الفواز رئيسا لاتحاد الكرة السعودي
رسميا.. قصي الفواز رئيسا لاتحاد الكرة السعودي

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