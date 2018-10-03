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محافظات

محافظ الشرقية يتفقد شوارع الزقازيق ليلاً لمتابعة أعمال النظافة

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 11:33 م
محافظ الشرقية يتفقد
محافظ الشرقية يتفقد شوارع الزقازيق ليلا
محمد الطحاوي
قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بجولة مسائية فى شوارع مدينة الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة والتجميل والاطمئنان على الحركة المرورية لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

بدأت الجولة بتفقد منطقة المنتزه حيث شدد المحافظ على رفع الإشغالات وفتح الطريق أمام الحركة المرورية وإلزام أصحاب المحال التجارية بعدم التعدي على الرصيف ليتوجه المحافظ لتفقد منطقة القناطر التسعة والجاري إعداد خطة لتطويرها لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمنطقة والمدينة ثم قام بتفقد طريق ترعة المسلمية والذي يعد محورًا مروريًا جديدًا يربط الزقازيق بمراكز ههيا وأبو كبير وفاقوس ليساعد في فك الاختناقات المرورية داخل شوارع المدينة .

وقام المحافظ بتفقد طريق مشتول القاضي والذي يمثل محورًا مروريًا جديدًا يخدم أهالي المنطقة حيث أن المنطقة تشهد إنشاء سوقين حضاريين كبديل للأسواق العشوائية لتمثل نقلة حضارية لأهالي المنطقة.

وحرص المحافظ على الاستماع لشكاوى ومطالب المواطنين ومقترحاتهم بشأن تطوير منظومة العمل مؤكدًا أن الشكاوى سيتم فحصها بمعرفة الجهات المعنية والمقترحات سيتم دراستها والاستفادة منها لتطوير الأداء وتحسين مستوى العمل .
محافظ الشرقية يتفقد شوارع الزقازيق ليلاً لمتابعة أعمال النظافة
محافظ الشرقية يتفقد شوارع الزقازيق ليلاً لمتابعة أعمال النظافة
محافظ الشرقية يتفقد شوارع الزقازيق ليلاً لمتابعة أعمال النظافة
محافظ الشرقية يتفقد شوارع الزقازيق ليلاً لمتابعة أعمال النظافة

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