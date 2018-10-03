شاهد.. لحظة إعلان فاروق الفيشاوي إصابته بالسرطان

فجّر الفنان فاروق الفيشاوي مفاجأة كبيرة، مساء اليوم الأربعاء، خلال الحفل الافتتاحي لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بعد ما أعلن عن إصابته بمرض السرطان، ومكافحته للمرض خلال تلك الفترة.





انتابت حالة من الحزن والبكاء الفنانين الذين حضروا حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الرابعة والثلاثين والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى 8 أكتوبر الحالى بعد إعلان إصابة الفنان فاروق الفيشاوي بمرض السرطان.



