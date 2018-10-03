ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

شاهد.. لحظة إعلان فاروق الفيشاوي إصابته بالسرطان

الأربعاء 03/أكتوبر/2018 - 11:45 م
صدى البلد
سعيد فراج
فجّر الفنان فاروق الفيشاوي مفاجأة كبيرة، مساء اليوم الأربعاء، خلال الحفل الافتتاحي لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بعد ما أعلن عن إصابته بمرض السرطان، ومكافحته للمرض خلال تلك الفترة. 

انتابت حالة من الحزن والبكاء الفنانين الذين حضروا حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الرابعة والثلاثين والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى 8 أكتوبر الحالى بعد إعلان إصابة الفنان فاروق الفيشاوي بمرض السرطان.

وفور انتهاء الحفل اتجه الفنانون إلى الفنان فاروق الفيشاوي ليدعمه في مرضه وكان من بين هؤلاء الفنان كمال أبو رية الذي توجه بسرعة كبيرة عليه مرددا لماذا لم تبح لي وكان رد الفيشاوي متخفش عليا.

ترشيحاتنا

هيئة البريد: 15 أكتوبر بدء دفع مخالفات المرور فى القاهرة الكبرى

ضبط صاحب مؤسسة للإنتاج السينمائى هارب من تنفيذ 258 حكما قضائيا

Huawei تطلق أحدث إبداعاتها Honor 8X.. تعرف على المواصفات والسعر.. فيديو وصور

طفلة مصرية تدخل موسوعة جينيس لـ أطول غطسة في العالم.. صور

ميلانيا ترامب تبدأ رحلتها إلى أفريقيا من غانا.. وتستعد لزيارة مصر.. فيديو وصور

شاهد .. إطلالة زوجة الفيشاوي في افتتاح الإسكندرية السينمائي

أحمد موسى يكشف أسعار علاج فيروس سي بالعالم.. فيديو

أحمد شيحة: اليهود أكبر مستثمر في قطاع النسيج المصري.. فيديو

توافد النجوم على حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي.. صور

الشغل مش عيب.. سارة فتاة صعيدية لم يمنعها النقاب من العمل نقاشة.. صور

أنشيلوتي يطلب قميص محمد صلاح عقب مباراة ليفربول ونابولي.. فيديو

وادي دجلة يقلب تأخره إلى فوز مثير على طلائع الجيش.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيفي عبده بإطلالة محتشمة بالأبيض والأسود في الاسكندرية السينمائي.. صور

منى زكى تثير الجدل بلوك خاطف وقصة شعر جديدة

تفاصيل مشروع إحياء قلعة شالى الأثرية بواحة سيوة

طابية عرابي بدمياط.. عندما يتحول جمال الأثر إلى وكر للإدمان.. صور

حافية القدمين.. ماركة مشهورة تستعرض تصميماتها لـ 2019 على الشاطئ

فيديو

طريقة عمل شوربة سي فود بأسهل الخطوات
نادر سعد يوضح هدف المشروع القومي لتعميق التصنيع المحلي.. فيديو
هيئة البريد: 15 أكتوبر بدء دفع مخالفات المرور فى القاهرة الكبرى
أحمد موسى يعلن عن خبر سار لعمال القطاع الخاص.. فيديو
أحمد شيحة: 4.3 مليار جنيه حجم التبادل التجارى بين مصر وتركيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟

ما هى توقعاتك لمباراة المصري وفيتا كلوب فى الكونفيدرالية ؟