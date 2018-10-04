ضبط عامل أصاب طفلين فى مشاجرة مع آخرين بأسيوط

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عامل لتشاجره مع اخرين واصابة طفلين بأسيوط.





وتبلغ لمركز شرطة ديروط من الأهالى بوقوع مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بناحية النهاية دائرة المركز.





وعلى الفور انتقلت قوات المركز وتبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من ( طرف أول ) المدعو/أشرف . ع . ر – 18 سنه – عامل والمدعو/وائل . ر . ع – 25 سنة، مزارع و الطرف الثانى المدعو/محمد . ج . ر – 30 سنه– سائق وجميعهم مقيمون بذات الناحية لخلافات سابقة بينهم على قطعة أرض زراعية ، أطلق خلالها الطرفين أعيرة خرطوش أصيبت طفلة – 5 سنوات، وشقيقتها – 4 سنوات برش خرطوش بأنحاء متفرقة من الجسم ، حيث تصادف تواجدهما بمكان الواقعة .





عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط العامل وبحوزته (بندقية خرطوش ، فرد خرطوش ، عدد 3 طلقات خرطوش) .





وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأن السلاح المضبوط هو المستخدم فى الواقعة .



