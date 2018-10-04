الوطنية للإعلام تحذر أي وسيلة إعلامية من انتحال صفة التبعية لـ الهيئة

حذرت الهيئة الوطنية للإعلام أي وسيلة إعلامية أن تنتحل صفة التبعية لها، مؤكدة أنه سيتم التعامل بمنتهى الحزم مع منتحلي صفة التبعية إلى أي وسيلة مرئية أو مسموعة تتبع الهيئة من خلال البث الفضائي أو الأرضي أو الإذاعي أو الإلكتروني.



وأكدت الوطنية للإعلام، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من استغل أو شارك في استغلال العلامات التجارية أو الفنية للهيئة الوطنية للإعلام حفاظا علي تراث وقيمة التليفزيون والإذاعة المصرية.