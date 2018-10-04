طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بالفراخ

تعتبرالمكرونة بالبشاميل هي احدي الالكلات المفضلة للكبار وللصغار وقد تعددت طرق عمل المكرونة بالبشاميل وقد يفضلها البعض بالفراخ لذلك يمكنك ان تتعرفي علي الطريقة الصحيحة للمكرونة البشاميل بالفراخ





المقادير:



600 غرام مكرونة.

أربع ملاعق كبيرة زيت ذرة.

اثنان من صدر الدجاج.

بصلة.

حبة فلفل رومي أخضر.

فصا ثوم.

رشة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة كمون.

حبة طماطم.



_ صوص البشاميل:

احضري كوب حليب بودرة، مذوب بكوب ماء ساخن.

خمسة أكواب ماء.

كوب دقيق.

مكعب مرق دجاج.

ثلاثة أرباع كوب زيت ذرة.

رشة جوز الطيب.

ملعقة صغيره فلفل أبيض، أو حسب الرغبة.



_ طريقة التحضير المكرونة بالبشاميل :



قومي بسلق المكرونة في ماء مغلي مع ملح.



ثم افرمي البصل، والثوم والفلفل الرومي مع بعض فرمًا خشنًا واقليها في مقلاة مع الزيت.



ثم ضيفي الطماطم المفرومة، والفلفل الأسود والكمون واتركيها حتى ينضجوا، ثم أضيفي الدجاج المقطع لمكعبات شبه صغيرة.





طريقة عمل البشاميل:



في قدر على النار، ضعي الزيت والدقيق وحركي مع إضافة الحليب، ثم أضيفي الماء الدافئ على دفعات مع التحريك حتى يصبح متوسط الكثافة، ثم أضيفي مكعب المرق، وجوزة الطيب والفلفل الأبيض.



ثم أضيفي البشاميل على المكرونة وحركي.



ضعي نصف كمية المكرونة في صينية ثم الدجاج ثم باقي المكرونة.



أدخلي الصينية إلى الفرن ربع ساعة من أسفل وعشر دقائق من أعلى.