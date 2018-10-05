محافظ الغربية يوزع 200 شهادة أمان على سيدات من المحافظة بمقر القومى للمرأة

قام اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية بتوزيع عدد 200 شهادة أمان فئة الشهادة 500 جنية على عدد من السيدات المعيلات وذلك خلال إحتفالية بالمجلس القومى للمرأة .



فى البداية قدمت الدكتورة صفاء مرعى مقرر المجلس القومى للمرأة بالغربية الشكر لمحافظ الغربية اللواء مهندس هشام السعيد على حضوره إلى مقر المجلس القومى للمرآة ثم قدمت نبذه مختصرة عن نشاط المجلس القومى للمرأة بالغربية ومايقوم به من أجل دعم قضايا المرأة بالتنسيق مع المحافظة .



كما أشارت الدكتورة صفاء مرعى أن حضارة الأمم أصبحت تقاس بمدى مشاركة المرأة فى بناء وتطوير المجتمع وأن المرأة أصبحت أيقونة العمل السياسى والإقتصادى والإجتماعى فى المجتمع .



كما أن المجلس يقوم بعقد العديد من الندوات وورش العمل لتوعية المرآة دينيًا وصحيًا وثقافيًا من خلال التعاون مع الأجهزة المختلفة بالمحافظة كما تم وضع خطة لتمكين المرآة إقتصاديًا من خلال التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لخلق إمرأة منتجة فى المجتمع.



وخلال الحفل قدم محافظ الغربية الشكر والتقدير لخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمبادرته الغير مسبوقة وتوجيهاته لأجهزة الدولة المعنية بإصدار شهادات أمان للمصريين حرصًا منه على توفير الأمان المالى لكل أسرة فقدت عائلها أو أصيب بإصابات تمنعه من العمل أو أصبح غير قادر على العمل والكسب.



كما أكد محافظ الغربية أن المرأة هى خد الدفاع الأول حيث فى الحروب العالمية وأكثر الأوقات ضعفًا للأمم كانت المرأة هى الخلاص لهذه الأمم مشيرًا إلى دعمه الكامل لتمكين المرأة إقتصاديًا وإجتماعيًا وسياسيًا وأشار إلى أن عصر التفرقة بين الرجل والمرأة قد إنتهى بلا رجعه لأن المرأة أصبحت مثل الرجل فى مساهمتها فى بناء ونهضة المجتمع حيث تقلدت المرأة فى مصر مناصب رفيعة جنبًا إلى جنب مع الرجل.



كما أوضح محافظ الغربية أنه يسعى لتطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة والعمل على إيجاد أليات لحل المشاكل حل جذرى والأرتقاء والنهوض بالمحافظة فى كافة الخدمات والأنشطة وتطوير العمل التنفيذى بالمحافظة من خلال إثابة المجتهدين والكفاءات ومحاسبة المقصرين.



كما أوضح أن الهدف من توزيع شهادات الأمان هو مساعدة المرأة على أن تكون منتجة فى المجتمع لتستطيع الإنفاق على أسرتها.

بعد ذلك اجتمع المحافظ مع تشكيل المجلس فى محافظة الغربية لمدة ثلاث ساعات قام فيها بشرح استراتيجية العمل المستقبلى فى المحافظة وكيفية التنسيق التفاعلى مع المجلس لصالح العمل العام ورد فيه على جميع استفسارات اعضاء المجلس عن الرؤية المستقبلية للمحافظة.