إصابة 320 في تصادم قطارين في جنوب أفريقيا

قال مسؤولون في شركة متروريل للسكك الحديدية في جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، إن نحو 320 شخصا أصيبوا عندما اصطدم قطار مكتظ بالركاب كان متجها من مدينة جوهانسبرج إلى العاصمة بريتوريا من الخلف بقطار آخر متوقف.



ووقع الحادث، أمس الخميس، أثناء ذروة حركة السفر، وقالت متروريل في بيان "نُقل الركاب المصابون إلى عدة مستشفيات للعلاج. سيتم تشكيل لجنة تحقيق قريبا لمعرفة سبب الحادث".



وفي يناير الماضي، أسفر حادث قطار مماثل في ضواحي جوهانسبرج عن إصابة 200 شخص، وتملك جنوب أفريقيا أكبر شبكة سكك حديدية في القارة لكنها تعاني من سوء الإدارة وقلة الاستثمارات وهو ما أدى لتراجع الإقبال على استخدام القطارات برغم أنها أرخص وسائل النقل العام.