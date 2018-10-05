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برلمان

برلمانية ترسل برقية تهنئة للرئيس: نشعر بالشموخ والعزة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 09:04 م
النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة
كتب: معتز الخصوصى
أرسلت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة وأبناء مصر وضباطنا الأبطال في سيناء معربة فيها عن بخالص التهنئة بعيد ونصر أكتوبر المجيد.

وأردفت عطوة في بيان صحفى لها، اننا نحني هاماتنا لشهدائنا البررة الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة فداءً للوطن، فضربوا بذلك أعظم الأمثال في التضحية والفداء وكتبوا أنصع الصفحات في تاريخ الوطنية المصرية التي تضع الولاء للوطن والذود عن حماه أسمى من الحياة".

وأضاف عطوة: ونحن نحتفل بذكرى انتصارات حرب اكتوبر عام 1973 نذكر جميعا تضحية رجال مصر الشرفاء من الجنود المصريين العظماء.

وتقدمت بخالص التهاني للشعب المصري وذلك بمناسبة حلول ذكرى انتصار حرب أكتوبر المجيدة وهو اليوم الذي سطر فيه الجيش المصري أكبر ملحمة انتصارات حربية في التاريخ.

واختتمت "تحية لشعب مصر العظيم صانع الأبطال، وتحية لصاحب قرار الحرب وبطل السلام، المغفور له الرئيس محمد أنور السادات، طيب الله ثراه، وتحية لرجال قواتنا المسلحة الذين كتبوا بدمائهم الذكية هذه الملحمة الخالدة".

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