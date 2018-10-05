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أخبار البلد

في 8 نقاط .. كيف تجذب القنوات الفضائية مشاهديها على يوتيوب

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 11:03 م
صدى البلد
حمادة خطاب
طورت القنوات الفضائية في الآونة الاخيرة من تعاملها مع شبكات التواصل الإجتماعي ، حتي انها اصبحت تستعين بمتخصصين لتكون قادرة علي التنافس مع نظيرتها مع القنوات الأخري ، خاصة بعد ان اصبح للسوشيال ميديا جمهور كبير لا يستهان به.

وتلجأ كل فضائية لموقع الفيديوهات القصيرة" يوتيوب" لإنشاء قناة خاصة بها لتكون نافذة للتعامل مع مشاهدي القنوات علي السوشيال ميديا ، وتعتبر عدد المشاهدات مقياس نجاح كل قناة عن غيرها.

يحيي مراد احد المتخصصين في مجال السوشيال ميديا يوضح لصدي البلد عددا من النقاط التي تزيد من نجاح القنوات علي يوتيوب ، واشار إلى انها تتمثل في الآتي :-

- مناقشة المحتويات الاعلامية الحصرية بضيوف لهم ثقل عند المشاهد

- يكون المحتوي بموضوعات تهم المشاهد ، وفي الاغلب يكون الجمهور المحرك الرئيسي لإختيار الموضوعات بعد ظهور التريندات علي مواقع التواصل الاجتماعي.

- السرعه في نقل الخبر صاحب الحدث بطريقة حرفية

- عرض المحتوي بموضوعيه ومناقشته بكل جوانبه مما يدفع المشاهد لمتابعة القناه.

- شخصية المذيع نفسه لها دور مهم في تشويق المشاهد وقدرته علي توصيل المعلومه بسهوله.

- بناء الثقه بين المشاهد والقناه لجذب مشاهد يتابع القناه بشكل يومي.

- تنويع المحتوي ليتناسب مع كل شرائح وإهتمامات المشاهد.

- المحافظة علي الاداب العامه والاهتمام بتقديم محتوي يصلح للمشاهده العائلية.

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