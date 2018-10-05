سمير فرج: معركة المنصورة الجوية أهم المعارك عالميا

قال اللواء سمير فرج الخبير العسكرى والاستراتيجى، أن معركة المنصورة الجوية التى قامت في 14 اكتوبر 73 وما فعلته القوات الجوية المصرية بالقوات الجوية الإسرائيلية تدرس كأهم المعارك عالميا.



وأوضح "فرج" خلال استضافته ببرنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الاعلامى حمدى رزق، أن معركة المنصورة كانت عبارة عن اشتباك 200 طائرة حربية فى سماء المنصوره 80 طائرة للقوات الجوية المصرية و 120 للقوات الجوية الإسرائيلية، واستمرت لمدة 55 دقيقة، استطاعت الطائرات المصرية أسقاط 16 طائرة إسرائيلية، بينما لم تسقط سوى 5 طائرات مصرية فقط 3 طائرات سقطوا بسبب نفاذ الوقود من الطائرات.



وتابع:" معركة المنصورة كانت ملحمية حيث أنه قبل نفاد الوقود من 3 الـ طائرات مصرية بدقائق كان قائدوها يقومون باعتراض طائرات فانتوم إسرائيلية لتسقط معهم لحظة نفاد الوقود.



