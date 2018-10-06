ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

إيبار يحقق فوزا صعبا على جيرونا بالدوري الإسباني

السبت 06/أكتوبر/2018 - 03:14 م
صدى البلد
إسراء أشرف
حقق فريق إيبار، فوزًا صعبًا على نظيره جيرونا بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "مونتيليفي"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني لا ليجا.

وفي الشوط الأول، استطاع شارليز دياز لاعب إيبار أن يفتتح أهداف فريقه في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، بينما سجل كريستيان ستواني هدفين لجيرونا في الدقائق 40، 42، ليأتي انايتز اربيلا ويسجل هدف التعادل لإيبار في الدقيقة 50 من الوقت الضائع.

بينما في الشوط الثاني، سجل سيرجي اينريش لاعب إيبار هدف فوز فريقه في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

وسيطر جيرونا على مجريات الشوط الأول، حيث وصلت نسبة الاستحواذ إلى 51%، بينما وصلت نسبة الاستحواذ إلى إيبار إلى 49%.

ترشيحاتنا

صن تكشف المدرب الأقرب لخلافة جوزيه مورينيو

محافظ الوادي الجديد يكشف عن آخر تفاصيل حريق قرية الراشدة

ملحق الدفاع بسفارتنا بباكستان يحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر ..فيديو وصور

التشكيل المتوقع للزمالك أمام الهلال في كأس السوبر المصري السعودي

تفاصيل مثيرة تكشف لغز اختفاء رئيس الانتربول الدولي

إحالة 6 مسئولين بشركة مطاحن جنوب القاهرة للمحاكمة لاستيلائهم على 4 ملايين جنيه

12 رسالة نادرة من الفنانين للمقاتلين في حرب أكتوبر: ياريتنا كنا معاكم

أويحيى: الانتخابات الرئاسية الجزائرية في موعدها ونناشد بوتفليقة بالاستمرار

تعرف على التشكيل المتوقع لليفربول أمام مانشستر سيتي

مساعد وزير الداخلية للسجون: الإفراج عن ٨٩٦ غارما والعفو عن ٣٦٨٢

موعد مباراة الزمالك والهلال والقنوات الناقلة

صحف السعودية تبرز ردود محمد بن سلمان النارية على ترامب: ولي العهد تحدث فصمت العالم.. حسم لا يقبل القسمة على اثنين.. المملكة هي الدولة الأقوى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 لقطات من حفل افتتاح مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد

الدعاية تملأ شوارع مالمو بالسويد مع بدء انطلاق مهرجان السينما العربية ..صور

فى عيد ميلادها.. شاهد إطلالات عصرية لريم البارودى

عرفات يشهد تخريج 13 مهندسا من وزارة النقل بماجستير هندسة الأمان

يحيى خليل يتألق في حفل المؤتمر الدولي لأمراض الشريان الأورطي

فيديو

النقل: 4800 مشترك وحجز 58 تذكرة من خلال تطبيق القطارات الإلكتروني
وصفي بشارة يروي كواليس إسقاطه طائرة ميراج في حرب الاستنزاف.. فيديو
محافظ الإسماعيلية: انتصار أكتوبر يدرس على مستوى العالم ..فيديو
وزير الأوقاف يكشف عن علاقة الجماعات الإرهابية بزراعة المخدرات
شاهد .. تجربة عملية لحجز تذكرة قطار من خلال التطبيق الإلكتروني

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟

هل تؤيد مقترح قانون بالسجن والغرامة لمن يتبول فى الشارع؟