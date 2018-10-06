إيبار يحقق فوزا صعبا على جيرونا بالدوري الإسباني

حقق فريق إيبار، فوزًا صعبًا على نظيره جيرونا بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "مونتيليفي"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني لا ليجا.



وفي الشوط الأول، استطاع شارليز دياز لاعب إيبار أن يفتتح أهداف فريقه في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، بينما سجل كريستيان ستواني هدفين لجيرونا في الدقائق 40، 42، ليأتي انايتز اربيلا ويسجل هدف التعادل لإيبار في الدقيقة 50 من الوقت الضائع.



بينما في الشوط الثاني، سجل سيرجي اينريش لاعب إيبار هدف فوز فريقه في الدقيقة 72 من عمر المباراة.



وسيطر جيرونا على مجريات الشوط الأول، حيث وصلت نسبة الاستحواذ إلى 51%، بينما وصلت نسبة الاستحواذ إلى إيبار إلى 49%.