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رياضة

الأهلي يهنئ الرئيس السيسى بذكرى نصر أكتوبر

السبت 06/أكتوبر/2018 - 07:08 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أرسل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي برقية تهنئة اليوم السبت إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة نقل خلالها تهنئته ومجلس إدارة النادي بالذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.
وجاء نص البرقية كما يلي:

فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية
القائد الأعلى للقوات المسلحة
تحية طيبة.. وبعد…

يطيب لي أن أتقدم إلى سيادتكم، بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن مجلس إدارة النادي الأهلي بأصدق التهاني مصحوبة بأطيب التمنيات؛ بمناسبة الذكرى الخامسة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد الذي قدمت فيه قواتنا المسلحة الباسلة أعظم التضحيات، وارتوت أرض الفيروز بأطهر الدماء، وجاد الرجال بأرواحهم فداءً للوطن وثأرا للكرامة الوطنية، وتحررت الأرض من دنس الاحتلال، وها هي اليوم تشهد معركة البناء والتنمية، كما تسرع مصر الخطى؛ من أجل بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة.

وانتهز هذه المناسبة الطيبة لأعرب لكم عن تقديرنا لكل جهد مخلص تبذلونه ـ سيادة الرئيس ـ ؛ من أجل رفعة وطننا، ونفخر بحجم الإنجازات غير المسبوقة، والمشروعات القومية الكبرى التي تشهدها البلاد تحت إدارتكم الحكيمة.

تمنياتي لكم بموفور الصحة، ولمصرنا الغالية كل تقدير وازدهار.

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