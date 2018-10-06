أحمد موسى: السادات بطل نال منه غدر الإخوان في ذكرى النصر

قال الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس السادات لم يؤجل قرار الحرب، بالرغم من كل الصعوبات الاقتصادية التي مرت بها مصر في تلك الفترة.



وأستعرض موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، شهادة الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد أبو الغيط على ما حدث في حرب أكتوبر وكيف كان يخطط الرئيس البطل محمد أنور السادات الانتصار واستعادة الأرض.



وتابع موسى،:« الرئيس السادات كان قويا ولم يتراجع، وبالرغم من ذلك نالته يد الغدر على يد جماعة الإخوان الإرهابية، في ذكرى الأنتصار».