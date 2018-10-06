السيطرة علي حريق مدرسة بالمنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، من السيطرة علي حريق بمدرسة ابتدائي بقرية صفط جدام بمركز تلا دون إصابات بشرية.



تلقي اللواء سمير ابو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمدرسة ابتدائي بقرية صفط جدام بمركز تلا.



وانتقلت سياراتين اطفاء وتبين ان الحريق داخل احد الفصول الدراسية واسفر عن احتراق جهاز كمبيوتر و50 كتابا و2 ديسك وتمكنت قوات الحماية المدنية من انقاظ باقي الفصول و2 جهاز كمبيوتر وباقي المقاعد، وتم تحرير محضر بالواقعة.

