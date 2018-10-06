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حوادث

السيطرة علي حريق مدرسة بالمنوفية

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:15 م
صورة أرشيفية - حريق
صورة أرشيفية - حريق
مروة فاضل
تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة المنوفية، من السيطرة علي حريق بمدرسة ابتدائي بقرية صفط جدام بمركز تلا دون إصابات بشرية.

تلقي اللواء سمير ابو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمدرسة ابتدائي بقرية صفط جدام بمركز تلا.

وانتقلت سياراتين اطفاء وتبين ان الحريق داخل احد الفصول الدراسية واسفر عن احتراق جهاز كمبيوتر و50 كتابا و2 ديسك وتمكنت قوات الحماية المدنية من انقاظ باقي الفصول و2 جهاز كمبيوتر وباقي المقاعد، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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