إيناس عبدالدايم تصل أسيوط لافتتاح قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر

وصلت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إلى مطار أسيوط، وكان في استقبالها اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والمهندس عمرو عبدالعال، نائب محافظ أسيوط، وضياء مكاوى، مدير عام ثقافة أسيوط؛ وذلك لافتتاح قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر بمسقط رأسه بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح .





وقال ضياء مكاوى، مدير عام ثقافة أسيوط، إن برنامج الافتتاح يتضمن إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لقصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر بمسقط رأسه بقرية بني مر بمركز الفتح، ظهر اليوم الأحد، يعقبها جولة تفقدية لمحتويات القصر، وإلقاء كلمات لكل من وزيرة الثقافة، محافظ أسيوط، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالمسرح، يعقبها فقرة فنية تقدمها فرقة الموسيقى العربية وباقة من الأغاني الوطنية، ويشدو بها نجوم دار الأوبرا المصرية.



