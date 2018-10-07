إيناس عبدالدايم تصل أسيوط لافتتاح قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر

وصلت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إلى مطار أسيوط، وكان في استقبالها اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والمهندس عمرو عبدالعال، نائب محافظ أسيوط، وضياء مكاوى، مدير عام ثقافة أسيوط؛ وذلك لافتتاح قصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر بمسقط رأسه بقرية بني مر التابعة لمركز الفتح .
وقال ضياء مكاوى، مدير عام ثقافة أسيوط، إن برنامج الافتتاح يتضمن إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية لقصر ثقافة الزعيم جمال عبدالناصر بمسقط رأسه بقرية بني مر بمركز الفتح، ظهر اليوم الأحد، يعقبها جولة تفقدية لمحتويات القصر، وإلقاء كلمات لكل من وزيرة الثقافة، محافظ أسيوط، ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالمسرح، يعقبها فقرة فنية تقدمها فرقة الموسيقى العربية وباقة من الأغاني الوطنية، ويشدو بها نجوم دار الأوبرا المصرية.
جدير بالذكر أن قصر ثقافة جمال عبد الناصر تبلغ مساحته الكلية 1200 م2 ويتكون من طابقين وبدروم يحتوى على مخازن، قاعة للأمن، شاشات مراقبة، قاعات خدمات ومرافق، ويضم الطابق الأرضى صالة استقبال ومسرحًا يتسع لـ 145 مشاهد وملحق به غرف للفنانين وغرفة للأمن، مكتبة الطفل وقاعة لأنشطته، قاعة ادارية إلى جانب قاعة ندوات وآخرى لتكنولوجيا المعلومات أما الطابق العلوى يحتوى على مكتبة عامة ، نادى للمرأة واخر للعلوم ، مرسم ، قاعة للإداريين وقاعة لكبار الزوار .