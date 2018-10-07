أبولون يخسر أمام باوك فى غياب وردة مشاركة شيكابالا بالدوري اليوناني

خسر فريق أبولون سميرني الذي يلعب في صفوفه النجم المصرى محمود عبد الرازق شيكابالا مضيفه باوك سالونيكا الذى يلعب له عمرو وردة بهدفين لهدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ،اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري اليوناني.



سجل هدفا باوك فيتشيسلاف بوبيريزكين و خوسيه كريسبو فى الدقيقتين 16 و 89 من زمن اللقاء.



وشارك شيكابالا فى المباراة بديلا في 68 من زمن المباراة، بينما غاب عمرو وردة عن المباراة بسبب عقابه من قبل مدرب باوك بعد اعتراضه على عدم المشاركة .



وتصدر باوك جدول ترتيب الدوري اليونانى بهذا الفوز برصيد 18 نقطة، بينما بقى أبولون دون رصيد.

