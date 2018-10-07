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رياضة

أبولون يخسر أمام باوك فى غياب وردة مشاركة شيكابالا بالدوري اليوناني

الأحد 07/أكتوبر/2018 - 08:21 م
صدى البلد
أحمد هاني
خسر فريق أبولون سميرني الذي يلعب في صفوفه النجم المصرى محمود عبد الرازق شيكابالا مضيفه باوك سالونيكا الذى يلعب له عمرو وردة بهدفين لهدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ،اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري اليوناني.

سجل هدفا باوك فيتشيسلاف بوبيريزكين و خوسيه كريسبو فى الدقيقتين 16 و 89 من زمن اللقاء.

وشارك شيكابالا فى المباراة بديلا في 68 من زمن المباراة، بينما غاب عمرو وردة عن المباراة بسبب عقابه من قبل مدرب باوك بعد اعتراضه على عدم المشاركة .

وتصدر باوك جدول ترتيب الدوري اليونانى بهذا الفوز برصيد 18 نقطة، بينما بقى أبولون دون رصيد.
أبولون يخسر أمام باوك فى غياب وردة مشاركة شيكابالا بالدوري اليوناني
أبولون يخسر أمام باوك فى غياب وردة مشاركة شيكابالا بالدوري اليوناني
أبولون يخسر أمام باوك فى غياب وردة مشاركة شيكابالا بالدوري اليوناني

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