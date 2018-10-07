جهاز تنمية المشروعات: لدينا 33 فرعا في مختلف المحافظات

قالت الدكتورة نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، إن الجهاز يعمل بمشروعات متكاملة وممنهجة كـ المشروعات التى يمكن من خلالها الاستغناء عن كثير من المنتجات التى يتم استيرادها بتصنيعها محليا.





وأضافت "جامع"، خلال حوارها مع فضائية "الحياة"، أن الجهاز يقدم المساعدة لكل من يرغب فى إقامة مشروع ما بتدريبه وتأهيله مكان مقر إقامته، لافتة إلى أن هناك 33 فرعا للجهاز بكافة محافظات الجمهورية.



