القوات المسلحة: مقتل 52 تكفيريا وضبط طائرة بدون طيار بسيناء.. إحباط تهريب 2329 فرد هجرة غير شرعية ..وتدمير 28 سيارة قبل اختراق الحدود الغربية..فيديو

البيان الـ28 للعملية العسكرية الشاملة سيناء 2018:

- تدمير 7 أوكار للعناصر الإرهابية وعربتي دفع رباعي بواسطة القوات الجوية

- القضاء على 52 فردًا تكفيريا شديدي الخطورة بوسط وشمال سيناء

- ضبط طائرة بدون طيار تستخدم في مراقبة أعمال قوات الأمن بوسط وشمال سيناء

- اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والملاجئ والأوكار الإرهابية عثر بداخلها علي مادة TNT

- ضبط 2329 فرد هجرة غير شرعية في الاتجاه الغربي والجنوبي

- استشهاد ضابط و ضابط صف وجندى نتيجة الأعمال القتالية في سيناء





عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير عدد كبير من العبوات الناسفة تم زراعتها لاستهداف محاور التحرك المختلفة بمناطق العمليات .





كما عززت قوات حرس الحدود من إجراءات التأمين للمناطق الحدودية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية وإحكام السيطرة على ا لمنافذ الخارجية للدولة ومجابهة عمليات التسلل والتهريب للأسلحة والمخدرات التي تهدد أمن واستقرار الجبهة الداخلية .

وفي الاتجاه الغربى تم ضبط 3 بنادق آلية و 5 بنادق قناصة وكميات كبيرة من الذخائر المختلفة الأعيرة و21 خزنة و 2 هاتف ثريا ونظارة رؤية ليلية و61 عربة محملة بالبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وضبط حوالى 1000 كجم من جوهر الحشيش المخدر و3 ملايين قرص مخدر وضبط 2227 فرد أثناء محاولتهم الهجرة غير الشرعية.





وعلى الاتجاه الجنوبى تم ضبط 102 فرد هجرة غير شرعية و31 عربة و2 جهاز اتصال عبر الأقمار الصناعية وجهاز للكشف عن المعادن و7 طن من الأحجار الصخرية من خام الذهب .





أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة البيان الـ28 الخاص بالعملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، حيث أسفرت العمليات خلال الفترة الماضية عن تمكن القوات الجوية من استهداف وتدمير 7 أوكار للعناصر الإرهابية وعربتي دفع رباعي كانت معدة لاستهداف عدد من نقاط التمركز الأمني بشمال سيناء، وعلى الاتجاه الغربى تم استهداف 28 عربة خلال محاولتها اختراق الحدود الغربية.وأوضح البيان الصادر عن القوات المسلحة أن عناصر قوات إنفاذ القانون نجحت في القضاء على 26 فردا تكفيريا شديدي الخطورة وبحوزتهم عدد من البنادق الآلية وكميات من الذخائر وقنبلة يدوية وأحزمة ناسفة و2 جهاز اتصال لاسلكى وعدد من دوائر النسف وكمية من الملابس العسكرية، وضبط طائرة بدون طيار تستخدم في مراقبة أعمال قواتنا بوسط وشمال سيناء.وفي ضربة استباقية لقوات الشرطة المدنية تم تنفيذ عمليات نوعية بواسطة عناصر الأمن الوطنى بالعريش، أسفرت عن القضاء على 26 فردا تكفيريا شديدى الخطورة والتحفظ على 10 بنادق آلية و4 بنادق خرطوش وعبوتين ناسفتين.كما تم ضبط وتدمير والتحفظ على 26 عربة، و52 دراجة نارية بدون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية في عملياتها الإجرامية، واكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والملاجئ والأوكار عثر بداخلها على كميات كبيرة من مادة TNT وكمية من قطع غيار السيارات والدراجات النارية وكميات من الذخائر والدانات.ونجحت عناصريأتى ذلك بالتزامن مع قيام القوات البحرية في أعمال التأمين البحرى وحماية الأهداف الإستراتيجية وقطع خطوط إمداد العناصر الإرهابية عن طريق البحر وتأمين الأهداف الاقتصادية في المسرح البحرى.ونتيجة لتلك الأعمال القتالية والمهام المقدسة تم استشهاد ضابط وضابط صف وجندى، وتتواصل مسيرة الوطن بعطاء رجال أشداء يحملون على أعناقهم مسئولية التخلص من الإرهاب الأسود ومتمسكين بعقيدتهم الراسخة إما النصر أو الشهادة في سبيل تحقيق أمن الوطن وسلامة شعبه العظيم.يأتي ذلك استكمالًا للمعارك البطولية التى يخوضها أبطال القوات المسلحة والشرطة والنجاحات المتتالية فى ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية في عملية المجابهة الشاملة سيناء 2018، لتجفيف منابع الإرهاب والقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية ، واستلهاما لروح نصر أكتوبر المجيد، واستمرارًا لتحقيق النجاحات على جميع الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.