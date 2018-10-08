بهجت العبيدي: قواتنا المسلحة ستظل رمزا للعطاء والفداء

قال الكاتب المصري المقيم بالنمسا بهجت العبيدي مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن القوات المسلحة الباسلة ستظل رمزا للعطاء والفداء، وستظل الدرع الحامي لهذا الوطن العزيز، وتلقن الأعداء الدرس تلو الآخر، مؤكدة أن تراب مصر المقدس لن تدنسه أقدام الأعداء المعتدين.



وأضاف "العبيدي"، في بيان، أن ما تقوم به قواتنا المسلحة من بطولات في العملية الشاملة "سيناء ٢٠١٨" سيسطر في كتب المجد والفخر بسطور من ذهب، لافتا إلى أن البيان الـ28 للعملية الشاملة "سيناء 2018"، الذي أذاعته القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم يؤكد حجم الإنجازات التي حققها جيشنا العظيم، والذي يعكسه حجم المواجهة وحجم المعدات والأجهزة والأسلحة التي كشف البيان عن التحفظ عليها، وكذلك عدد الأوكار التي يختبئ فيها الإرهابيون، كل ذلك يعكس حجم المعركة التي تخوضها قواتنا المسلحة مع الجماعات الإرهابية ومن يقفون خلفهم من جماعات ودول.



ونوه إلى أن ما ذكر في البيان الـ28 للعملية الشاملة "سيناء 2018" إنما يوجه رسالة قاطعة لكل من يدعم هذه الجماعات الإرهابية أن مسعاه في مصر فاشل لا محالة، وأنه سيتم قطع دابر الإرهاب، ولن يكون له أثر في مصر، لأن من يتصدون له هم خير أجناد الأرض.



وجدد بهجت العبيدي، الدعم للمؤسسة الأمنية المصرية متمثلة في القوات المسلحة المصرية الباسلة والشرطة المصرية البطلة، وللقيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبا جميع أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج بالوقوف صفا واحدا خلفه وفي نفس خندق أبطال جيشنا العظيم.