هاني رمزي يكشف كواليس المحاضرة الفنية لـ أجيري

كشف هاني رمزي المدرب العام للمنتخب الوطني كواليس المحاضرة التي عقدها المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب مع اللاعبين، في بداية انطلاق معسكر الفراعنة لمباراتي إيسواتيني.



وقال رمزي خلال تصريحات لبرنامج في التمانيات عبر اثير انرجي " أجيري قال للاعبي المنتخب إن حصد أربع نقاط أمام إيسواتيني أمر غير مرضي على الإطلاق ولابد من حصد ست نقاط من مباراتي الذهاب والإياب".



ويستعد المنتخب لخوض مباراتي إيسواتيني 12 و16 أكتوبر الجاري، بالجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.