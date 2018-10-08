علاء عابد ينعي 3 شهداء من أبطال القوات المسلحة بسيناء

نعى النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، 3 شهداء من رجال القوات المسلحة " ضابط وصف ضابط ومجند " خلال قيامهم بواجبهم الوطني، في العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018".



وأشاد "عابد" في بيان أصدره اليوم، بالدور البطولى الذى يقوم به أبطال وبواسل الجيش والشرطة في هذه العملية مؤكدا أن جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء جميع التنظيمات والجماعات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة يلفظون أنفاسهم الأخيرة بعد نجاح بواسل الجيش والشرطة فى توجيه ضربات موجهة لهم وبعد أن أصبحت أرض سيناء الطاهرة مقبرة للعديد من قياداتهم الإرهابية.



وتقدم النائب علاء عابد بخالص العزاء لأسر هؤلاء الشهداء الأبرار داعيا الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وأن يمن بالشفاء العاجل على جميع المصابين.