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فن

في عيد ميلادها... معلومات لا تعرفها عن نرمين ماهر

الثلاثاء 09/أكتوبر/2018 - 03:01 ص
صدى البلد
نورا نبيل
يصادف اليوم عيد ميلاد الممثلة نرمين ماهر والتي اكملت اليوم عامها38 ، فهي من مواليد 9 اكتوبر 1980 وقد بدأت مشوارها الفني عام 1999 من خلال الظهور كموديل في الإعلانات والكليبات.

ويعتبر فيلم السفارة في العمارة هو بداية إنطلاقتها الفنية وتعاونت من خلاله مع النجم عادل إمام.

وشاركت نرمين ماهر في بطولة عدد كبير من الأفلام منها قبلات مسروقة والبلد دي فيها حكومة ودرس خصوصي .

وشاركت في بطولة عدة مسلسلات منها جبل الحلال والمرافعة واولاد الحلال وحالة عشق وعلاقات خاصة.

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