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رياضة

فرانس فوتبول تعلن أسماء المرشحات للنسخة الأولى من الكرة الذهبية للسيدات

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 07:43 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد رشاد
أعلنت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، قائمة تضم 15 لاعبة، مرشحات للفوز بالكرة الذهبية للسيدات التي سيتم تقديمها للمرة الأولى هذا العام.

القائمة شهدت ترشح 7 لاعبات من نادي ليون الفرنسي، وهو الفريق الفائز بدوري أبطال أوروبا للسيدات الموسم الماضي.

وشهدت القائمة ترشيح الأسطورة البرازيلية مارتا، التي فازت في وقت سابق بجائزة الأفضل عن فئة السيدات المقدمة من الاتحاد الدوري لكرة القدم "فيفا"..

الإعلان عن الفائزة سيتم يوم 3 ديسمبر، تزامنا مع إعلان الفائز بالكرة الذهبية للرجال، والفائز بجائزة "كوبا" عن أفضل لاعب شاب.

قائمة المرشحات:

- الإنجليزية لوسي برونز (ليون الفرنسي)

- الدنماركية بيرنيل هاردر (فولفسبورج الألماني)

- النرويجية أدا هيجربرج (ليون الفرنسي)

- الفرنسية أماندين هنري (ليون الفرنسي)

- الأمريكية ليندسي هوران (بورتلاند ثورنز الأمريكي)

- الإنجليزية فران كيربي (تشيلسي الإنجليزي)

- الأسترالية سام كير (شيكاغو ريد ستارز الأمريكي)

- اليابانية ساكي كوماجاي (ليون الفرنسي)

- الفرنسية أمل ماجري (ليون الفرنسي)

- الألمانية دسنفاير ماروسان (ليون الفرنسي)

- البرازيلية مارتا (أورلاندو برايد الأمريكي)

- الهولندية ليك مارتنس (برشلونة الإسباني)

- الأمريكية ميجان رابينو (سياتل ريجن الأمريكي)

- الفرنسية ويندي رينار (ليون الفرنسي)

- الكندية كريستين سينكلير (بورتلاند ثورنز الأمريكي)

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