الأنبا بولا يجتمع مع كهنة مطرانية دمياط وكفر الشيخ.. غدا

يعقد الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، والقائم بتسيير أعمال مطرانية كفر الشيخ ودمياط غدًا، الثلاثاء، اجتماعًا مع كهنة المطرانية بدمياط وكفر الشيخ والبراري، وذلك بدير القديسة دميانة ببراري بلقاس.





وكشفت مصادر خاصة لـ"صدى البلد"، أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة الأوضاع الجديدة للمطرانية بعد تنيح الأنبا بيشوي وبحث الوضع الكنسي والخدمي والأوضاع المادية للمطرانية ومتطلبات الكنائس خلال المرحلة المقبلة.



