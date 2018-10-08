الأنبا بولا يجتمع مع كهنة مطرانية دمياط وكفر الشيخ.. غدا

يعقد الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، والقائم بتسيير أعمال مطرانية كفر الشيخ ودمياط غدًا، الثلاثاء، اجتماعًا مع كهنة المطرانية بدمياط وكفر الشيخ والبراري، وذلك بدير القديسة دميانة ببراري بلقاس.
وكشفت مصادر خاصة لـ"صدى البلد"، أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة الأوضاع الجديدة للمطرانية بعد تنيح الأنبا بيشوي وبحث الوضع الكنسي والخدمي والأوضاع المادية للمطرانية ومتطلبات الكنائس خلال المرحلة المقبلة.
وكان البابا تواضروس، الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قد أصدر قرارًا بتكليف الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها، بالقيام بتسيير أعمال مطرانية دمياط وكفر الشيخ وبراري بلقاس ودير القديسة دميانة عقب نياحة الأنبا بيشوي؛ وذلك لحين رسامة أسقف جديد للمطرانية.