ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

ديني

أحمد كريمة: يجوز للمرأة الاشتراط على زوجها في العقد عدم الزواج عليها

الإثنين 08/أكتوبر/2018 - 11:51 م
صدى البلد
محمد صبري عبد الرحيم
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها في عقد الزواج ألا يتزوج بامرأة أخرى.

وأضاف «كريمة»، خلال لقائه ببرنامج «أحلى حياة» أن اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها: شرط صحيح جائز كما ذهب إليه المحققون من أهل العلم، وسواء أكان العرف في بلد الزوجين اقتصار الرجل على زوجة واحدة، أو كان العرف التعدد.

واستشهد بما روى البخاري (2721) ومسلم (1418) أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»، ولقولهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الترمذي (1352) وأبو داود (3594).

جدير بالذكر أن ابن قدامة المقدسي قال: «إذا اشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها: فهذا يلزمه الوفاء به، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح، روي هذا عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعمرو بن العاص رضي الله عنهم».

ترشيحاتنا

أحمد موسى: عشماوي تمنى القتل بدلا من القبض عليه لهذا السبب ..فيديو

قطر تخصص ملياري دولار لمحاربة الإمارات

مانشيت بشكل جديد على ON E.. رانيا هاشم تكشف التفاصيل لـ صدى البلد

غادرت المياه من أجل شرب البيرة.. تعرف على السمكة المدمنة وطبيعة حياتها .. فيديو

الري توضح حقيقة فرض رسوم على حضور الإعلاميين أسبوع القاهرة للمياه

شاهد.. حفل زفاف ابنة جورج دبليو بوش.. باربرا تخطف الأنظار

معلومات لا تعرفها عن مفتي الإرهاب في ليبيا.. زوجته وابنتاه سقطن مع هشام عشماوي

أحمد موسى يكشف موعد تسليم الإرهابي هشام عشماوي لمصر.. فيديو

خبير أمني: سقوط عشماوي ضربة قاصمة للجماعات الإرهابية ..فيديو

شعبان عبد الرحيم يدخل المستشفى

حاكم نيويورك يكشف تفاصيل أسوأ حادث في أمريكا خلال 10 سنوات

خبير أمني: 7000 إرهابي في سيناء دربهم هشام عشماوي بعد 30 يونيو ..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حليمة بولند تثير الجدل بإطلالة جريئة.. صور

ننشر بانوراما مصورة لحفل ختام الدورة 34 لمهرجان الإسكندرية السينمائي

شاهد.. حفل زفاف ابنة جورج دبليو بوش.. باربرا تخطف الأنظار

الأوبرا تحتفل بذكرى نصر أكتوبر بعروض فنية مميزة.. صور

فنون وحرف يدوية.. قرية تونس بالفيوم تستعد لمهرجان الخزف.. صور

فيديو

بلال الدوي: الإرهابي هشام عشماوي تواصل مع تركيا وقطر بـ الثريا ..فيديو
خبير أمني: 7000 إرهابي في سيناء دربهم هشام عشماوي بعد 30 يونيو ..فيديو
خبير أمني: سقوط عشماوي ضربة قاصمة للجماعات الإرهابية ..فيديو
أحمد موسى لـ تركيا: أين جثة خاشقجي يا كذابين ..فيديو
أحمد موسى: 25 مليار جنيه فاتورة الدروس الخصوصية وعلينا دعم تطوير التعليم

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟

هل تؤيد مقترح برلماني لإنشاء صندوق تمويل زواج الشباب ؟