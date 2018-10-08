أحمد كريمة: يجوز للمرأة الاشتراط على زوجها في العقد عدم الزواج عليها

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إنه يجوز للمرأة أن تشترط على زوجها في عقد الزواج ألا يتزوج بامرأة أخرى.





وأضاف «كريمة»، خلال لقائه ببرنامج «أحلى حياة» أن اشتراط المرأة ألا يتزوج عليها: شرط صحيح جائز كما ذهب إليه المحققون من أهل العلم، وسواء أكان العرف في بلد الزوجين اقتصار الرجل على زوجة واحدة، أو كان العرف التعدد.





واستشهد بما روى البخاري (2721) ومسلم (1418) أن رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ»، ولقولهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا» رواه الترمذي (1352) وأبو داود (3594).



